Prosegue il “Cantiere delle Famiglie Accoglienti’’, progetto promosso dall’Ambito territoriale ASL/TA – 1, Sud Est Donne e Khaleesi in partenariato con Genitoriamo, che ha come obiettivo quello di promuovere percorsi di sostegno alla genitorialità, sensibilizzazione e formazione della cultura dell’accoglienza e dell’affido come risorsa interna ed esterna alla famiglia.

Cos’è l’affido familiare?

Come funziona?

Sono single, posso prendere in affidamento un minore?

A queste e a molte altre domande sarà data risposta nel ciclo di webinar online programmato all’interno del progetto “Il Cantiere delle famiglie accoglienti” per fornire informazioni utili sulle varie forme di affido e solidarietà familiare. I webinar sono gratuiti e aperti a persone di ogni età, single o coppie, con figli o senza figli.

Nelle azioni di promozione della genitorialità attiva e del sostegno alle famiglie vulnerabili, l’Ambito Territoriale di Ginosa si avvale della collaborazione della rete associativa, creata in risposta al bando, dalle associazioni Sud Est Donne e Khaleesi APS alle quali è stato affidato il compito di realizzare attività di animazione territoriale per una cultura di solidarietà ed accoglienza sui territori di Ginosa, Castellaneta, Laterza e Palagianello.

Il progetto prevede percorsi di sensibilizzazione, corsi informativi-formativi, colloqui individuali, creazione Banca Dati, percorsi per operatori e attività progettuali.

Dopo l’incontro online di presentazione avvenuto lo scorso dicembre, i webinair informativi gratuiti e aperti proseguiranno per l’intero mese di marzo. Attraverso essi, sarà possibile conoscere le varie forme di affido e solidarietà familiare per persone di ogni età, single o coppie, con figli o senza figli.

Primo appuntamento venerdì 5 marzo alle ore 18,00.

Per partecipare: http://bit.ly/webinaraffido

Per info: 3491183609