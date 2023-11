Affidata progettazione centro polivalente e campo di calcio a La Martella

Con determinazione del dirigente del settore Opere pubbliche del Comune di Matera, si rende noto che “è stata affidato nei giorni scorsi l’incarico di redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo impianto sportivo polivalente e del campo di calcio di borgo La Martella. Un’opera importante da 2,5 milioni (1,9 per il polivalente e 600mila per il campo di calcio), finanziati con risorse comunali e fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”. L’intervento sarà diviso in due capitoli, definiti tecnicamente cluster, che saranno però considerati unici e organici nella progettazione di fattibilità tecnico-economica, per velocizzare i tempi e ottimizzare le risorse economiche. Entrambi gli interventi per il centro sportivo polivalente (cluster 1) e il campo di calcio (cluster 2), prevedono l’allestimento di aree e attrezzature per lo sport all’aperto, oltre a un campo sportivo con annessi servizi, come palestra e piscina coperta.” «Nonostante le difficoltà ed i carichi di lavoro degli uffici comunali – dichiara il sindaco Domenico Bennardi- stiamo procedendo il più velocemente possibile nell’iter tecnico dei lavori più strategici, rispettando i tempi stretti imposti dal Pnrr».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.