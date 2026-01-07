Affidata custodia e fruibilità impianti Stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno”

Il Comune di Matera ha affidato alla società Asd Children di Matera, per la durata di sei mesi e fino al 30 giugno 202.6 la custodia e fruibilità degli impianti sportivi (lotto 5) dello Stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno”. E’ quanto prevede la determina dirigenziale RCG N° 2/2026 DEL 07/01/2026 a firma del dirigente Angela Lisanti. Il provvedimento, pubblicato sull’albo pretorio del Comune, https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/25932671 , assicura tutela e disponibilità degli impianti come assicurato nei giorni scorsi dall’assessore comunale allo sport Giuliano Paterino, che aveva annunciato la definizione del problema da parte della struttura comunale. Il prossimo 12 gennaio, dopo il parere positivo del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per la variante al progetto di riqualificazione dello Stadio , ci sarà la ripresa dei lavori in base a un cronoprogramma definito tra Comune, tecnici e impresa.

