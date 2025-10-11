Affidamenti diretti, Bardi verifichi e chiarisca.

“Crediamo che sia nell’interesse del Presidente Bardi chiarire quanto sollevato ieri e questa mattina a mezzo stampa in materia di affidamenti.

Non tocca a noi entrare nei singoli fatti di gestione e sulla legittimità degli atti ma abbiamo atteso l’intera giornata nella speranza che arrivasse una qualche dichiarazione di eventuale precisazione, anche perché non siamo giudici o arbitri. Gli argomenti sollevati, tuttavia, non possono passare sotto silenzio ed è la ragione per la quale, in prima battuta, sollecitiamo un chiarimento.” Lo chiedono i consiglieri regionali Araneo, Bochicchio, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Verri con riferimento a quanto svelato da Il Quotidiano del SUD e ripreso da Giornalemio.it nell’articolo sottostante:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.