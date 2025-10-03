Aereporto di Bari di “Puglia e Basilicata”? Si puo’ fare.

C’era già una disponibilità ‘verbale’ per ribattezzare l’aeroporto di Bari-Palese con l’aggiunta di Matera, visto lo stretto rapporto dei fluissi turistici tra capoluoghi e province, ma ora si potrebbe passare a quello di Puglia di Basilicata. Una proposta concreta, organica e giusta per quanto le due regioni stanno facendo per valorizzare una movimentazione turistica che ha raggiunto gli 11 milioni, 1,7 dei quali all’incirca di riferito nel complesso alla Basilicata e con una priorità per Matera che resta la punta avanzata della nostra industria delle vacanze nel mondo. A lanciare la proposta, che dovrà essere concretizzata, l’infaticabile direttrice dell’Apt di Basilicata Margherita Sarli a Matera nel corso di una interessante iniziativa organizzata da Confindustria Basilicata con l’apporto di Banca Mediolanum sul tema ” Turismo& trasporti” che ha visto la partecipazione di Antonio Vasile, presidente di Aeroporti Puglia, di Margherita Sarli, direttore generale di Apt Basilicata , di Pasquale Pepe, vicepresidente della Giunta regionale e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, del presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, gli interventi del sindaco di Matera Antonio Nicoletti e di Margherita Pirretti presidente del Comitato piccola industria, con tanti spunti per il dibattito- moderato da Francesco Garofalo componente del direttivo PI Francesco Garofalo.



E il direttore generale dell’Apt nell’illustrare quanto la Regione sta facendo per la promozione dell’offerta territoriale ha ribadito l’importanza per i diversi comprensori di efficaci collegamenti trasportistici e con vettori diversi. L’aeroporto di Bari, di ”Puglia e Basilicata”, dove è stato attivato un progetto di promozione utilizzando anche l’intelligenza artificiale, è tra questi con Pontecagnano ( Sa) e Napoli. Attendiamo il taglio del nastro per la nuova denominazione e magari con un posto nel consiglio di amministrazione nella società aeroportuali per la Basilicata. Essere all’interno della stanza dei bottoni serve a contare di più e a fare rete…



E dal presidente di Aereoporti di Puglia, Antonio Vasile, sono venuti interessati spunti per le funzioni che potrebbe ospitare l’aviosuperficie di Pisticci( Matera), con una rete di secondo livello di riferimento che in Puglia sta interessando anche gli eliporti del 118. Argomenti da approfondire con quello che rappresenta oggi Bari, soprattutto, per Matera e il Metapontino, quello di Foggia per l’area del Vulture con la capitale del Vino e gli itinerari dei castelli federiciani e poi Grottaglie ( Taranto)riferimento per l’agroalimentare, per la produzione del WindeRunner il più grande aereo del ponte e poi Brindisi riferimento per voli mediterranei e dell’Est. Temi che hanno destato attenzione nel presidente di Confindustria Francesco Somma e nell’assessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe con riferimento, in particolare all’aviosuperficie di Pisticci.



‘ Manca davvero poco -ha detto l’assessore- per giungere al pieno utilizzo dell’avio superficie di Pisticci. E’ in corso uno scambio di documenti di integrazione di documenti con il Consorzio industriale di Matera nell’arco di poche settimane questi lavori saranno terminati. Tradotto. Non abbiamo più alibi. E’ questo è il momento. Non possiamo più permetterci di fare sperimentazioni al buio su quella pista”. Chiaro. Pronti al decollo… Attendiamo annuncio dalla torre di controllo. E poi i tanti temi sui trasporti dal completamento della Ferrandina Matera La Martella, che dovrà proseguire in direzione adriatica, all’avvio dei lavori(sbloccata situazione con Regione Puglia) per ammodernare il tratto che nell’area industriale di Jesce collegherà lo stabilimento Mermec Ferrosud a Casal Sabini alla metrotramvia con il treno a idrogeno delle Fal, sul quale c’è ancora da lavorare. In corso il confronto con Rfi e Regione Puglia, che deve mettere mano alla tasca, per il ripristino del ‘Freccia rossa”. E poi la gara per il trasporto su gomma, che attualmente è in proroga. L’assessore vuole fare le cose per bene evitando errori e penalizzazioni. Nel frattempo la Basilicata si è dotata della bigliettazione unica e questo è un passo avanti. C’è da lavorare di buzzo buono su gomma, su ferro, aria e mare. Siamo certi che Confindustria ritornerà su questi temi. Del resto l’economia gira meglio se può contare su servizi efficienti e competitivi.