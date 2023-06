ADOC Basilicata: “Le furbizie di AQL delle bollette in acconto”

L’ADOC di Basilicata -si legge in una nota a firma del Presidente Canio D’ANDREA, “ riceve, quotidianamente, proteste di cittadini vessati da Acquedotto Lucano S.p.A. che emette bollette con importi prescritti o per utenti non residenti nel luogo di fornitura. Il trucco che Acquedotto Lucano S.p.A. ha escogitato è quello di emettere bollette con consumi presunti che i cittadini ignari pagano poi, dopo molto tempo, Acquedotto Lucano S.p.A. emette le bollette include anche importi prescritti che i cittadini non possono più disconoscere perché hanno già pagato gli acconti! Ebbene, Acquedotto Lucano S.p.A. ha fatto i conti senza l’ADOC di Basilicata.

La Nostra Associazione di consumatori offre a tutti gli iscritti la tutela contro queste vessazioni.

Quando ricevete una fattura con importi presunti, prima di pagarla rivolgetevi all’ADOC per la verifica e la eventuale contestazione.

Se pagate senza verificare le bollette in acconto accettate quello che dice Acquedotto Lucano S.p.A. e diventa difficile disconoscerle.

Attenzione!! Anche comunicare la lettura del contatore equivale ad accettazione delle richieste di Acquedotto Lucano S.p.A.

Il consiglio dell’ADOC di Basilicata è semplice: quando ricevete una bolletta per il consumo

dell’acqua leggetela e se avete bisogno di consigli iscrivetevi all’ADOC che contesterà per gli utenti la fattura irregolare. Le sedi Adoc in Basilicata sono a:

VIA ROCCO SCOTELLARO – SNC SANT’ARCANGELO [Potenza] 0973/302356

VIA NAPOLI 3 – POTENZA [Potenza] 0971/411435

VIA TOMMASO STIGLIANI 2 – POTENZA [Potenza] 0971/46393

Via XXV Aprile snc – LAURIA [Potenza] 0973/628713

VIA LUCANIA 26 – MARSICOVETERE [Potenza] 0975/318155

Via Angilla Vecchia 133 – POTENZA [Potenza] 0971/46306

Via Sant’Antonio 4/A – RIONERO IN VULTURE [Potenza] 0972/723185

VIA ANNUNZIATELLA 34 – MATERA [Matera] 0835/336531

Via Belvedere 12 POLICORO – [Matera] 0835/408922.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.