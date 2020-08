I piccoli territori sono sempre più in abbandono. Il dramma è che ad abbandonarli è proprio un settore che non dovrebbe e di cui non se ne può proprio fare a meno. In particolare stiamo parlando della Sanità e il territorio in questione è il piccolo centro di San Mauro Forte nel cuore della Collina Materana. A esprimere tutte le preoccupazioni attraverso una nota inviata alla nostra redazione è Tonio Vulpo, Responsabile Sezione Adiconsum di San Mauro Forte.

A San Mauro, dice Vulpo, da diversi anni c’è un distretto sanitario, anche sede del 118, che purtroppo soprattutto negli ultimi anni ha visto la diminuzione delle prestazioni di medici specialisti . Ma il 2020 è davvero l’anno da bollino nero per il prezioso presidio sanitario che si interfaccia quotidianamente con una popolazione, o per dirla in maniera più tecnica, con una utenza prevalentemente anziana.

Dall’inizio dell’estate l’infermiere che si occupava di prelievi ematici e di altre prestazioni sanitarie è andato in pensione, come abbiamo già avuto modo di scrivere in un precedente articolo lo scorso 5 Agosto https://giornalemio.it/cronaca/al-distretto-sanitario-linfermiere-va-in-pensione-a-quando-un-sostituto/ ma fino ad ora non vi è stata alcuna sostituzione.

Pertanto anche un prelievo deve necessariamente essere effettuato presso l’ospedale di Tricarico a circa 40 Km con tantissimi disagi per i cittadini e soprattutto per gli anziani che neanche guidano o hanno la macchina, senza contare che la strada da percorrere a causa di numerosissimi cedimenti è diventata impercorribile.

Ma il male, si sa, non viene mai da solo e ad inasprire una situazione già così tanto grave c’è il “problema” dei medici di famiglia.

Dal 1° dicembre 2019 uno dei due medici di famiglia presenti a San Mauro viene collocato a riposo.

A sostituirlo, con un incarico trimestrale , una Dottoressa che oltre al comune di San Mauro Forte si occupa anche di Accettura e copre le guardie mediche sul territorio e che pertanto è costretta ad incastrare i vari orari settimanali e dunque non può garantire una presenza assidua.

Ma dal 1° settembre (e dunque solo tra pochi giorni) anche l’altro medico di base sarà in pensione, anch’esso per sopraggiunti limiti di età, ma anche in questo caso non si conosce il futuro.

Insomma la situazione è davvero preoccupante.

Personalmente, scrive Tonio Vulpo, ho cercato di attingere notizie ma le varie fonti sono una più discordanti dell’ altra e i cittadini sono sempre più disorientati e senza risposte.

Ad esempio:

i pazienti che fino al 31 agosto sono in carica al Dott. Francesco Mandile, dal 1°settembre a chi dovranno rivolgersi dal momento che l’altra dottoressa di base ha quasi raggiunto il limite consentito per legge, di assistiti?

Si dovrà utilizzare una graduatoria presente e assegnare in maniera definitiva la sede di San Mauro (da utilizzare sempre dal 1° settembre 2020) o si procederà a incarichi trimestrali?

Di certo la popolazione si sente sola e abbandonata dalle Istituzioni. Presidente di Regione, Assessore Regionale, ASM, Direzione Sanitaria, insomma tutti gli organi preposti per programmare, organizzare e garantire il diritto alla salute dei cittadini, come si stanno attivando?

Quale sarà il nostro futuro?

Ci auguriamo che possano arrivare presto risposte.