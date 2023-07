ADICONSUM: Saldi al via giovedì, tutte le nuove norme per i negozi

I saldi estivi in Basilicata, come avevamo già scritto (https://giornalemio.it/economia/in-basilicata-i-saldi-estivi-2023-dal-6-luglio-al-6-settembre/), partiranno giovedì 6 luglio, per una durata di 60 giorni con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti. “Ricordiamo – ha affermato Marina Festa, Presidente Provinciale dell’ADICONSUM Matera– che con il Decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 che recepisce la cosiddetta “Direttiva Omnibus” – Direttiva (Ue) 2019/2161 sono entrate in vigore dal 1° luglio 2023 le nuove misure sugli sconti di fine stagione previste.

In primis vi è l’obbligo da parte dei negozianti della massima trasparenza e l’obbligo di indicazione del prezzo precedente, cioè il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti lo sconto. Nel caso di progressività degli sconti e cioè quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente, che va sempre evidenziato, è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi. L’adeguamento alla normativa non riguarda solo i negozi fisici, ma anche alle vendite sul web e alle piattaforme di e-commerce. I commercianti che non si atterranno alle nuove disposizioni vanno incontro ad una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro.

I consigli ADICONSUM per acquisti in sicurezza

• conservare sempre lo scontrino: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;

• le vendite in saldo devono essere relative agli avanzi di fine stagione e non a fondi di magazzino. Fare attenzione quindi a quei negozi che avevano gli scaffali semivuoti poco prima dei saldi e che poi si sono riempiti dei più svariati articoli.

• nei giorni che precedono i saldi visitare i negozi per individuare quello che interessa e che serve, segnando il prezzo per verificare la veridicità dello sconto praticato. Non fermarsi mai al primo negozio ma confrontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi;

• Valutare la bontà dell’articolo guardando l’etichetta che descrive la composizione del capo d’abbigliamento. Un prezzo più altro non necessariamente significa comprare un prodotto di qualità. Fare attenzione ai marchi “clonati”;

• sconti superiori al 50%, possono nascondere merce non proprio nuova;

• rivolgersi preferibilmente ai negozi di fiducia e non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo;

• prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante il quale per fidelizzare il cliente dovrebbe consentirlo. Il consiglio è di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati.

• pagamenti: Il commerciante è obbligato ad accettare forme di pagamento elettroniche (carte, bancomat) anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi.

• Le modifiche e/o adattamenti sartoriali sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.”

