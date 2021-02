“Decine e decine sono state le segnalazioni dei cittadini all’Adiconsum in merito a un palo pericolante presente sul bordo della carreggiata principale, all’uscita dal territorio di Pomarico, a circa 400 metri dopo l’incrocio che sulla destra ci si immette in via Vito Cavalli e sulla sinistra ci si dirige sulla SP 211 per Bernalda.”

E’ quanto si legge in una nota in cui il segretario cittadino Adiconsum Vito Pantone, scrive ancora :” Ci siamo subito attivati per la risoluzione della problematica, inviando, via PEC, una missiva a Sua Eccellenza Prefetto di Matera, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla locale stazione Carabinieri e per conoscenza al Sindaco , al Comandante della Polizia Municipale e al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pomarico, chiedendo di invitare la società proprietaria del palo in questione, che ha avuto una brusca e pericolosa inclinazione, alla sua immediata sistemazione, ravvisando la necessità ed urgenza nell’adozione dei seguenti provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.