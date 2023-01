Adiconsum Matera: numerosi cittadini esclusi dal bonus gas

“Pervengono alla sede dell’Adiconsum di Matera numerose segnalazioni da parte dei cittadini che, pur avendo inviato all’Apibas l’autocertificazione per fruire del bonus gas, tutt’ora sono esclusi dal beneficio.” Lo afferma Marina Festa, Presidente dell’Associazione – perché, spiega: “alcune Società del gas non hanno aderito a quanto è previsto dalla Legge Regionale n. 28 del 23 agosto 2022. Il risultato: disagi e costi maggiori per le famiglie lucane escluse dal bonus gas. Pertanto i cittadini, danneggiati da tali Società che non hanno voluto attuare la Legge Regionale, chiedono alla Regione Basilicata di divulgare l’elenco delle Società che, al contrario, hanno aderito al suo provvedimento. Così da poter cambiare fornitore e beneficiare delle agevolazioni della Legge. Nel contempo l’Adiconsum di Matera chiede la convocazione urgente del Comitato Regionale Consumatori e Utenti, per individuare una proposta che riduca al minimo i disagi dei cittadini e assicuri a tutti i residenti in Basilicata i benefici della Legge.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.