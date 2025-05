Adiconsum Matera: Gestione dei debiti e sovraindebitamento

Promosso da Movimento Consumatori APS, ACLI aps, Adiconsum APS e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Riparto è un progetto di inclusione sociale e finanziaria che prosegue il percorso avviato nella prima edizione, consolidando e ampliando la rete nazionale specializzata nel servizio di consulenza sul debito.

Gli sportelli Riparto – ha affermato Marina Festa, Presidente Provinciale Adiconsum di Matera – offrono assistenza personalizzata alle famiglie e alle piccole imprese per affrontare concretamente la gestione del debito e delle situazioni di sovraindebitamento in un momento storico in cui la crisi economica continua a far sentire i suoi effetti, incidendo drammaticamente sul livello di povertà della popolazione e aumentando di conseguenza l’impossibilità per molti di far fronte ai debiti.

Grazie a 32 sportelli presenti sul territorio nazionale, e al servizio di assistenza on line, cittadini e microimprese possono trovare soluzioni concrete per la programmazione e la gestione dei debiti attraverso accordi stragiudiziali o grazie alle procedure previste dal Codice della crisi.

La nuova rete istituzionale e operativa di Riparto consente di potenziare i servizi offerti e di generare nuovi processi/modelli di relazione tra attori economici e sociali, coinvolti a vario titolo nell’ambito del sovraindebitamento.

Per info e per richieste di consulenza: Sportello Riparto MATERA, Via Ettore Maiorana n. 31, 75100 Matera, tel. 08353304538, cellulare 3206207394, e-mail matera@adiconsum.it

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.