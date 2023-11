Adesso Basta! Cgil, Uil in piazza a Matera e all’Ospedale…

…Dove le cose vanno peggio con una gestione accentratrice che era resta tutta regionale e con tutte le conseguenze che sappiamo sulle difficoltà a garantire i diritti ”minimi” alla cura e con il paradosso di non poter fruire nemmeno del ”Miulli ” di Acquaviva delle Fonti ( Bari), che ha superato il budget annuale. Ma a Roma e a Potenza fanno finta di nulla con quella politica degli annunci che non convince nessuno. Anzi. E ne abbiamo avuto conferma nella protesta con tanto di striscioni, musica e slogan di lavoratrici e lavoratori di Cgil e Uil, cittadini, pensionati, studenti, dell’Associazione nazionale partigiani, di alcuni consiglieri comunali e regionali( era presente Roberto Cifarelli del PD) e di partiti come Rifondazione comunista che hanno aggiunto ulteriori spunti di riflessione e di protesta, naturalmente, sulla legge di Bilancio proposta dal governo guidato da Giorgia Meloni. E quell’Adesso Basta!, che ha subito attacchi sul diritto di sciopero – e in particolare in materia di trasporti-ha riaperto la ferita sugli attacchi sotterrranei o palesi alla Costituzione, con i progetti di riforma in materia di autonomia differenziata, elezione diretta del presidente del consiglio dei ministri e via elencando. Si era cominciato con l’articolo 18 e il resto sta arrivando ora, dopo il referendum ‘’calderone’’ proposto dall’ex presidente del consiglio Matteo Renzi e ‘’bocciato’’ da un elettorato trasversale.



Un dato positivo della protesta è stata la presenza di studenti e lavoratori,come accaduto in più occasioni durante la Prima Repubblica. Altro contesto, c’era la spinta ideologica, la presenza di partiti – soprattutto a Sinistra- che rendevano forte anche il sindacato. Oggi c’è la necessità di non sprecare le forze e di passare dalla protesta alla proposta, dalle piazza ai social, dai consigli comunali e regionali al Parlamento. Le scritte sugli striscioni sono state esplicite : ‘’ Non resteremo a guardare: lavoratori e studenti uniti nella lotta’’. Era lo spirito degli anni 70…con l’aggiunta dopo 50 di precariato trasversale: dai giovani, ai pensionati ai migranti. Aggiungiamo allora:’’ Lotta dura, senza paura!’’ come abbiamo sentito dagli interventi degli studenti o dai sindacalisti Giulia Adduce, Angela Uricchio e Fernando Mega.



LE RICHIESTE DEL SEGRETARIO DELLA CGIL FERNANDO MEGA

Abbattimento delle liste di attesa, potenziamento degli organici e una gestione efficace delle strutture sanitarie di Basilicata sono le richieste che il segretario regionale della Cgil, Fernando Mega, ha chiesto alla Regione in occasione dello sciopero nazionale di 8 ore, organizzato da Cgil e Uil.”Chiediamo -ha detto Fernando Mega-che, intanto, ci sia un abbattimento delle liste di attesa che stanno portando il sistema sanitario al collasso. Ormai la Sanità nella nostra regione non offre nemmeno le cure basilari e con la diagnostica che è fuori dai tempi dei protocolli. Occorre potenziare gli organici e poi che ci sia una direzione amministrativa sanitaria, stabile, a conferma del fatto che sono stati cambiati 21 dirigenti in 36 mesi è lo specchio fedele del fallimento della gestione della macchina sanitaria in Basilicata”. La manifestazione, partita con un corteo di lavoratori, studenti e pensionati da piazzetta Pascoli, si è concluso con un comizio sul piazzale antistante l’ospedale Madonna delle Grazie, simbolo delle proteste dei mesi scorsi sul depotenziamento della struttura che continua ad alimentare la migrazione sanitaria. E nel 2024, non dimentichiamolo, si vota per le regionali…



IL COMMENTO DI ROBERTO CIFARELLI

COMUNICATO STAMPA

Cifarelli PD: ho partecipato con convinzione alla manifestazione di CGIL e UIL

Condivido le ragioni che hanno spinto Cgil e Uil a scendere in piazza oggi contro una Legge di Bilancio del governo Meloni che si mostra iniqua, che prevede tagli e nessuna prospettiva di crescita; per questo ho partecipato alla manifestazione con convinzione. E’ quanto dichiara il Consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli.

“Una legge di bilancio insufficiente a sanare il gap che si è creato tra stipendi e costo della vita, che investe troppo poco nella sanità pubblica, che mette in campo l’assurdo ricalcolo contributivo di tutti i versamenti che determinerà il taglio dell’assegno pensionistico, che non tiene in alcun conto le richieste delle imprese”.

Con questa manovra finanziaria il governo Meloni ha tradito le promesse fatte in campagna elettorale; un’autentica presa in giro per cittadini, lavoratori, pensionati e imprese, perché è troppo facile promettere grandi cose in campagna elettorale. Promesse di cambiamento che fanno il palio con quelle del Presidente Bardi in Basilicata che non ha determinato alcun miglioramento in nessun settore economico della nostra comunità, conclude Roberto Cifarelli.

Matera, 17 novembre 2023



img src=”https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2023/11/foto-Anpi-sciopero-cgil-uil-min2-WA0035-2-660×304.jpg” alt=”” width=”660″ height=”304″ class=”alignnone size-medium wp-image-158771″ />