Adelmo Cervi a Novoli( Lecce) per il film ‘’I Sette padri’

E’ un monumento dell’antifascismo e della Resistenza italiana e continua a pedalare (la foto lo conferma) sulle strade della libertà e della democrazia di un Paese che deve fare i conti con tentativi e stategie subdole o palesi di forzare le basi della Costituzione. Adelmo Cervi,figlio di Aldo uno dei sette fratelli torturati,fucilati – senza processo- nel dicembre 1943 a Reggio Emilia per rappresaglia contro l’uccisione di un funzionario fascista, continua la militanza nell’Associazione partigiana e a parlare con i giovani. Lunedì 9 sarà a Novoli( Lecce) per la proiezione del film ‘’I Sette Padri’’. Poi testimonianza, confronto sulla necessità di continuare una lotta nel solco del ricordo, di quanti hanno dato la vita anche per quanti hanno giurato sulla Costituzione ma fanno ben poco per rispettarla e attuarla.

COMUNICATO STAMPA

Incontro con Adelmo Cervi e proiezione del film “I sette padri” un viaggio nella memoria antifascista italiana, lunedì 09 giugno, Novoli.

Lunedì 9 giugno, ore 19:00, a Novoli, in via Matilde 7 presso la Saletta della Cultura Gregorio Vetrugno, ci sarà un incontro con Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi, protagonisti della Resistenza antifascista. Ingresso libero, info e contatti: 377379933

Durante la serata sarà proiettato “I sette padri – Storia di una grande famiglia antifascista”, il docufilm realizzato dalla regista Liviana Davì, che racconta la storia dei fratelli Cervi attraverso lo sguardo intimo e appassionato di Adelmo.

Un’opera sostenuta da oltre 600 realtà antifasciste attraverso una campagna di crowdfunding, che si propone di restituire alle nuove generazioni la memoria di un pezzo fondamentale della nostra storia. Il film raccoglie materiali inediti, testimonianze familiari e immagini d’archivio, offrendo uno sguardo umano e politico su una famiglia che ha pagato con la vita la propria scelta di libertà e giustizia.Adelmo, che all’epoca dell’eccidio aveva appena quattro mesi, ripercorre nel film un viaggio personale alla ricerca del padre e del significato profondo dell’eredità che porta con sé: non solo un cognome importante, ma un impegno quotidiano per i diritti, la pace e l’uguaglianza.L’iniziativa è promossa da ANPI Novoli e Saletta della Cultura Gregorio Vetrugno, nell’ambito del progetto “OSTELLO Smart & Art – Artisti in Residenza”, vincitore del bando Luoghi Comuni, promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, con il sostegno del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

Saluti e grazie per la collaborazione.Saletta della Cultura Gregorio Vetrugno Aps di Novoli (Le)

Cell. 3773799333