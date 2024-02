Addio Professore, Preside, Giuseppe De Rosa esempio di tanta tenacia

Non lo vedevamo da un po’,a causa di una malattia invalidante, che lo aveva colpito nell’ultima fase della vita. E apprendere da un passarola, da quanti lo hanno conosciuto, e poi da un manifesto funebre affisso nella bacheca di via del Corso, che il professore del Liceo Scientifico ”Dante Alighieri degli anni Settanta,Giuseppe De Rosa, era deceduto ha riportato ai momenti delle proficue lezioni di italiano, con le antologie del Pazzaglia prima, del Petronio dopo, con i volumi della Paravia dedicati alla Divina Commedia dantesca. Quando veniva nel corso A, in terza eravamo appena in 13, dopo la selezione e gli abbandoni del biennio, ci ricordava che il ”pochi ma buoni” era un incentivo a fare bene e che ”tutto serve nella vita’,anche i ”canti” danteschi letti e studiati in tutto il mondo. ” Studiate- ricordava- vi servirà, eccome, quando saprete quello che vorrete fare”. E ogni tanto ci raccontava della sua gioventù, delle lotte studentesche e della coerenza e tenacia nel voler raggiungere gli obiettivi. Era tutto d’un pezzo e non girava mai intorno alle parole. Concreto, sempre. Vinse il concorso a preside e si trasferì a Crema, poi ritornò dalle nostre parti alla guida del Liceo classico ” Emanuele Duni” e dell’Istituto tecnico commerciale ” Antonio Loperfido”. Gli piaceva anche la politica ed ebbe esperienze diverse,ma con poche soddisfazioni. Il governo della ”cosa pubblica”ha altre dinamiche e l’impegno diretto con la gente, nella cultura per esempio, riserva attenzioni e considerazioni destinate a durare. Come gli incontri letterari(De Rosa scrisse “Sentire e Meditare” edizioni Graficom) con gli studenti e l’impegno nel Fondo ambiente italiano di Matera per favorire conoscenza e tutela dei beni culturali.



Lo ricordiamo alle giornate Fai di Primavera, per il Fai Marathon in una iniziativa del 2012. Altri come il professor Angelo Bianchi ne ricordano determinazione, cultura per diffondere le attività del Cidi. ” Sì- con Peppe, come lo chiamavamo in tanti- abbiamo condiviso l’azione per divulgare le attività del Cidi, nato nel 1979, il centro di iniziativa democratica degli insegnanti, di presidi e direttori della scuola e di tutte le discipline. Un impegno, ricordo, per la scuola pubblica, per contribuire a realizzare una scuola più democratica, a promuovere il percorso formativo e la qualificazione del corpo docente. Ne era convinto e non si risparmiava con il buon esempio per raggiungere questi risultati. Mancherà a tanti e alla scuola, in particolare e ai tanti ragazzi che lo hanno avuto come professore e poi preside”. Ai figli e parenti del professore e preside la vicinanza per il dolore che li ha colpiti, condiviso da tanti, per l’ultimo saluto presso la sala del commiato dell’agenzia Asfodelo e poi, domani, domenica 25 febbraio, alle 15.00, presso la chiesa dell’Addolorata al rione Serra Venerdi.

NEL SERVIZIO LE SCUOLE DEL PROFESSORE

il liceo scientifico Dante Alighieri



IL LICEO CLASSICO DUNI



L’ITC ”Antonio Loperfido”