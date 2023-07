Addio, Mimì, avvocato della campagna lucana

Apprendo con dolore e con costernazione della morte di Domenico Riccardi, anzi Mimì Riccardi. Mi sento lo scrupolo di non aver mantenuto la parola di andare a trovarlo. Non lo vedevo dal tempo della pandemia. Recentemente avevo preso accordo con un comune amico. Volevamo fargli una sorpresa. Purtroppo, come capita spesso in questi casi, il fato o il caso decide per noi. Son contento, però, di essergli stato vicino in una delle fatiche cui teneva di più. Mimì aveva una straordinaria capacità affabulatrice. In gioventù aveva molto letto di letteratura americana. Attraverso il padre, aveva conoscenze lontane e profonde delle tradizioni materane e della storia cittadina, sempre carica di aneddoti riguardanti il ceto agrario e nobile della città, ai più ignota. Era miniera inesauribile anche nelle lunghe telefonate. Son contento di averlo sempre citato per il romanzo L’ultima estate di Mazzapede – la malannata, 2004. Ancora ieri, arrivandomi l’ultimo numero della “Vetta di Picciano”, vedevo di aver ricordato, in nota, questo suo fortunato libro, che mi piacque collocare tra i migliori prodotti della letteratura lucana del secondo Novecento. Ecco quel che di lui lascio nel volume Disegno storico della letteratura lucana, Villani, 2020. “Agli afrori della campagna lucana, al caldo e alla polvere, alla pula e alla sete dei calanchi e delle argille, è dedicato l’unico romanzo di Domenico Riccardi, nato a Matera nel 1934. Figlio di proprietari agricoli fattisi con il callo alle mani e con la schiena rotta, la morte precoce del padre costringe don Ninì – l’autore – a curare le terre di famiglia, raccolte intorno alla masseria di Mazzapede. Nel romanzo ( L‘ultima estate di Mazzapede – La malannata), uscito nel 2004, si ricorda l’ultimo anno della stessa e, a ritroso, si ripercorrono gli anni della fanciullezza e adolescenza del ragazzo, quando, d’estate, libero dagli impegni scolastici, visse tra i foresi che, alle dipendenze del padre, ne lavoravano le terre. La masseria era, allora, quasi un piccolo villaggio o borgo, erede della curtis medievale, autarchica, popolata da famiglie e addetti stabili, compresi bambini cenciosi, scalzi, assetati, malati. Era un mondo bruto e brutale. Accanto alle famiglie stabili per tutto l’anno, nei lunghi e defatiganti lavori della mietitura e della trebbiatura, nei mesi più caldi di giugno-agosto, arrivavano gli stagionali, normalmente dalla vicina Puglia, terra di braccianti e di Giuseppe Di Vittorio.

Domenico Riccardi racconta in uno stile scabro, duro, come dura è la fatica dei foresi. A questi egli si mescola, pur essendo il figlio del padrone, da tutti – vecchi, giovani e piccoli – chiamato con l’appellativo signorile di “don” Ninì. Ma egli non scrive da padrone. Scrive nello stile degli scrittori americani, di cui si nutrì da giovane. È facile riconoscere lo stile di Hemingway, di Faulkner e, soprattutto, dello Steinbeck di Furore. Il romanzo si chiude, simbolicamente, con l’arrivo del trattore, che accorciava tutti i tempi di lavoro e eliminava le braccia da lavoro. Era l’ultima estate della vecchia masseria Mazzapede, presto smobilitata.

È un racconto epico e tragico. Non è eccessivo dire che, chi vuol capire che cosa fu la masseria e che cosa era il lavoro delle campagne del Materano e del Preappennino lucano, prima ancora di leggere il più famoso romanzo La masseria di Giuseppe Bufalari, è bene legga il romanzo di questo avvocato, imprenditore agricolo, arrivato all’unico romanzo in vecchiaia. Ma è un romanzo cavato dal profondo del tempo e del cuore”. Addio, Mimì.