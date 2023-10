Gioviale, altruista, con un sorriso e un consiglio per tutti, dalla sua famiglia ai compaesani della sua San Mauro Forte, ai giovani che avrebbe voluto continuassero la sua passione di fabbricatore di campanacci e di altre artistiche figure in metallo della tradizione pastorale, contadina e artigiana. Rocco Giammetta, mest’ Rocc, ci ha lasciato una eredità di amore per la vita e per la memoria del passato davvero unici. Dopo una malattia che alla fine lo ha strappato all’affetto dei suoi cari: dalla moglie Concetta, ai figlia Anna e Antonio , genero e nuora, ai nipoti che gli sono stati accanto per tutta una vita. E mest Rocc aveva pensato a loro, di recente, scendendo in laboratorio e mettendo da parte le sue ultime creazioni per i suoi cari, ripromettendosi di mettersi a lavorare per la prossima edizione dei Campanacci. Ne avevamo parlato lo scorso anno a Matera con una bella mostra sui campanacci nell’agosto del 2022 https://giornalemio.it/cultura/suonano-a-matera-i-campanacci-del-sanmaurese-rocco-giammetta/, durante la quale gli amministratori del suo comune si erano impegnati ad attivare una attività di formazione, che avrebbe contribuito a non disperdere tecniche e saperi di un’arte antica. Ma si è rimasti alle buone intenzioni. Peccato. A San Mauro ha lasciato cuore e una bella storia fatta di sacrifici, impegno, devozione al Santo Patrono e ad alcuni amici gli spiedi…per una rimpatriata a basse di arrosto, canti e balli nei boschi del circondario. Addio Mest Rocc, ultimo artigiano dei campanacci di San Mauro Forte.

La salma, prima della partenza per i funerali che si terranno a San Mauro Forte, è vegliata a Matera presso la sala del Commiato ”Cristalli” di via Gravina dalle 18.00 alle 20.30 di lunedì 2 ottobre e dalle 9.00 alle 12.00 di martedì 3 ottobre.