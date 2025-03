Addio Fonseca, il cordoglio unanime delle istituzioni

Addio Fonseca, il cordoglio di Bardi

E’ scomparso il primo Rettore dell’Università degli studi della Basilicata, padre fondatore dell’ateneo lucano. Il Presidente della Regione: “Ha lasciato un’impronta indelebile nella crescita e nello sviluppo della nostra comunità accademica. Una perdita per tutto il mondo della cultura”.

Messaggio di cordoglio del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per la scomparsa di Cosimo Damiano Fonseca.

“Sono addolorato per la scomparsa di un uomo che ha dato tanto al mondo culturale lucano e nazionale. Il professor Cosimo Damiano Fonseca sarà ricordato come una figura di straordinario rilievo nel panorama universitario. Padre fondatore dell’Università degli Studi della Basilicata e suo primo Rettore, ha contribuito in maniera determinante nella crescita e nello sviluppo della nostra comunità accademica, animato sempre da passione e competenza con una visione lungimirante del progresso, della conoscenza e della formazione. La sua scomparsa – dice Bardi – rappresenta una grande perdita non solo per la Basilicata, ma per l’intero mondo della cultura e della ricerca. Ai suoi familiari, ai colleghi e agli studenti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprendere dai suoi insegnamenti, rivolgo le mie più sincere condoglianze a nome dell’intera Regione”.

Addio al Professor Mons. Cosimo Damiano Fonseca: il Cordoglio della Città di Ginosa Oggi, 10 marzo 2025, si è spento nella sua casa di Massafra il professor sacerdote Cosimo Damiano Fonseca, figura di spicco nel panorama accademico e culturale italiano. Storico di fama internazionale, Accademico dei Lincei e professore emerito di “Storia Medievale” presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Fonseca ha lasciato un segno indelebile nel mondo della ricerca e della divulgazione storica. L’Amministrazione Comunale di Ginosa lo aveva insignito della Cittadinanza Onoraria il 19 aprile 2011, riconoscendo il suo straordinario contributo alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio storico del territorio. A nome di tutta la comunità ginosina, esprimo il profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha dedicato la sua vita allo studio e alla conoscenza del Medioevo, promuovendo la riscoperta delle radici storiche della Puglia e dell’Italia intera. Oltre ad essere un illustre medievista, il professor Fonseca è stato anche un profondo studioso delle gravine e dell’habitat rupestre, contribuendo con le sue ricerche a far conoscere e valorizzare questo straordinario paesaggio storico-naturalistico. Il suo lavoro ha permesso di comprendere meglio l’importanza di questi insediamenti nella storia del Meridione, mettendo in luce la straordinaria continuità di vita e cultura che caratterizza le gravine della nostra terra. Il professor Fonseca non è stato solo un accademico di altissimo livello, ma anche un sacerdote impegnato, capace di coniugare il rigore della ricerca storica con un profondo senso spirituale e umano. La sua eredità scientifica e il suo insegnamento continueranno a vivere attraverso le sue opere e nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e di apprendere dai suoi studi. Ginosa si unisce al cordoglio della famiglia, della comunità accademica, ecclesiastica e di tutti coloro che lo hanno apprezzato e stimato, ricordandolo con affetto e gratitudine.