Addio don Cosimo,custode della fede nei rioni Sassi

Mancherà a tanti, don Cosimo Papapietro, parroco della chiesa di San Pietro Caveoso nella omonima zona dei rioni Sassi, che ha saputo tutelare e valorizzare. Pretendeva e consigliava silenzio nei confronti di visitatori e fedeli: telefonini silenziati e abbigliamento decoroso nella ”casa del Signore”. Ne abbiamo apprezzato l’umanità e anche i toni decisi nel portare avanti la sua missione, ma prodigo di informazioni quando si prestava volentieri per illustrare le bellezze artistiche e la storia di quella chiesa, edificata in parte su uno sperone roccioso e abbisognevole di continue attenzioni. E’ da un bel po’ che non lo incontravamo. Ma ricordiamo il suo entusiasmo ogni ferragosto ,in occasione della festa dell’Assunta, con la facciata della chiesa pavesata di festoni bianchi e azzurri. Ci teneva, eccome, a un’altra ricorrenza. Era quella del 13 dicembre, festa di Santa Lucia, che affiancava con un incontro con esperti di diverse esperienze. Ma lo ricordiamo anche per la via Crucis in vico Solitario…E’ stato il custode della fede negli antichi rioni, in una fase di transizione tra svuotamento, ricostruzione e crescita turistica, mantenendo vive tradizioni annunciate dai rintocchi del campanile di piazza San Pietro Caveoso. I funerali sono fissati per lunedì 19, alle 10.00, in Cattedrale.

LA BREVE NOTA DELLA DIOCESI

Oggi 17 giugno 2023, festa del Cuore Immacolato di Maria, è deceduto all’età di 79 anni *don Cosimo Papapietro*, parroco di S. Pietro Caveoso e canonico del Capitolo Cattedrale.

Dalle 17.00 il feretro di Don Cosimo è vegliato nella Chiesa di S. Pietro Caveoso.

Le esequie saranno celebrate *lunedì 19 giugno alle ore 10.00 nella Basilica Cattedrale di Matera*: presiederà la funzione *Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo*, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico

*Erasmo Bitetti*

_Ufficio Comunicazioni Sociali_

_Diocesi di Matera_