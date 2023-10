Addio a Sergio “Bobo” Staino, il vignettista dell’Unità con origini lucane

Si è spento ad 83 anni Sergio Staino, lo storico vignettista de L’Unità (quella per davvero di Antonio Gramsci). Era malato e ricoverato da qualche giorno in ospedale per un peggioramento delle sue condizioni. Nato a Piancastagnaio (Siena), le sue radici erano però metà toscane e metà lucane. Suo padre era, infatti, originario di Stigliano (MT). E quando in una intervista gli si chiese “Quanto ha inciso la parte lucana del suo carattere sul percorso umano e professionale?” rispose “Tanto”. E alla successiva “E il suo rapporto diretto con la Basilicata? Quando c’è stato per la prima volta?” Rispose: “Mio padre mi parlava di questa terra lontana, diceva cose meravigliosa di questa Stigliano, terra antica, in cima al monte, 900 metri di altezza, i pascoli. Raccontava che si sentivano i lupi nel bosco. Nel 1951 avevo undici anni, uno zio tornava al paese, aveva fatto i soldi per pagarsi il viaggio, perché una delle prerogative del ritorno era quello di dimostrare a chi era rimasto di aver avuto successo lontani da casa. Decisi di andare a vedere la Stigliano che mi aveva raccontato mio padre. Mi portò, fu uno choc terribile. Mi ritrovai in un medioevo inaspettato. I parenti, le case metà in muratura e metà dentro la grotta. I materassi erano sacchi pieni di foglie di granturco, i bagni non esistevano, i cessi erano gabbiotti in mezzo ai campi. L’acqua si prendeva al pozzo, si mangiava tutti nello stesso piatto, a tavola si scambiavano i bicchieri ce n’era uno per tutti. Abituato a Firenze, ero schizzinoso, questa commistione mi faceva vomitare. Fu un’esperienza indimenticabile.” A Stigliano e in Basilicata, dopo ci è tornato altre volte come ricorda ora in un post anche l’ex sindaco di Accettura Vincenzo Dimilta che allega una vignetta a lui dedicata da Staino.

Staino, che si era laureato in Architettura e aveva insegnato educazione tecnica nei licei della Toscana prima di dedicarsi al mondo dei fumetti e del giornalismo deve la sua notorietà al grande pubblico essenzialmente per aver creato il personaggio Bobo, molto somigliante a Umberto Eco. Un personaggio identitario della gloriosa testata del PCI alla pari di “Fortebraccio“. Debutta su Linus nel 1979, poi comincia a collaborare con Il Messaggero e L’Unità. Per quest’ultima (di cui sarà anche uno degli ultimi direttori, prima insieme ad Andrea Romano e poi in solitaria fino al 2017), oltre alle vignette quotidiane, ha curato il supplemento settimanale Emme e poi fondato Tango, il primo inserto satirico settimanale in un giornalre di partito, poi diventato anche un programma per la Rai (Teletango). Sempre per la TV ha realizzato anche programmi satirici con Claudio Bisio. Un altro pezzo del puzzle di una Italia che non c’è più va via malinconicamente. Perchè, come bel saluto del collega Vauro….anche le matite migliori si consumano. Addio Sergio “Bobo” Staino!