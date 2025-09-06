Addio a Maria Ippolita, prima sindaca di Basilicata

Parì opportunità? Nel 1973, in Basilicata, quella parola non era stata ancora coniata e l’impegno delle donne in politica e nelle istituzioni era davvero raro, nonostante ci fossero partiti degni di tal nome che- con il contagocce- riconoscevano o favorivano l’ascesa delle donne in posti di responsabilità. Figuriamoci un sindaco, rigorosamente declinato al maschile. Non fu così per Maria Ippolita Santomassimo, eletta nelle liste del Partito comunista italiano, che nel 1973 fu la prima cittadina a indossare la fascia tricolore ad Aliano ( Matera), il paese del confino di Carlo Levi. L’ex sindaca è scomparsa all’età di 84 anni a Villa d’Agri ( Potenza). Restano il suo ricordo, l’impegno e un solco tracciato da altre donne che piano piano si spesero per le comunità locale. Il commento del sindaco in carica Luigi De Lorenzo ne ricorda la passione per la politica con spirito di servizio per la comunità locale.



Sindaco Aliano su scomparsa prima sindaca di Basilicata

Il sindaco , Luigi De Lorenzo, e l’amministrazione comunale di Aliano esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della già sindaca Maria Ippolita Santomassimo, prima donna a ricoprire tale carica in paese e nella regione Basilicata. La sua figura “lascerà un’impronta indelebile nella nostra comunità, per il suo impegno e la sua dedizione al servizio pubblico.Riconosciamo nella sua amministrazione -spiega De Lorenzo – la capacità di guidare la nostra città con passione e determinazione, lasciando un’eredità che continueremo a portare avanti. La sua memoria rimarrà sempre con noi e ci ispirerà a costruire un futuro migliore per Aliano”. Il sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Maria Ippolita Santomassimo.