Addio a Giovanna Marini, la cantastorie

Giovanna Marini, la regina della canzone popolare e sociale italiana è morta ieri all’età di 87 anni. Romana, figlia del compositore Giovanni Salviucci e allieva di Andres Segovia, è stata una “cantastorie“, come lei stessa amava definirsi, del panorama musicale italiano, una regina della canzone popolare e di quella d’autore. Partecipò intensamente alle lotte e ai movimenti che attraversavano il Paese portando in giro con il “Nuovo Canzoniere Italiano” e diversi cantautori politici tra cui Ivan Della Mea, Gualtiero Bertelli, Paolo Pietrangeli, Giovanna Daffini, il Gruppo di Piadena, e i Pastori di Orgosolo con il poeta Peppino Marotto, le canzoni sociali . Negli anni ’70 fondò la prima scuola popolare di musica in Italia, quella di Testaccio, nell’omonimo quartiere romano. L’album – “Il fischio del vapore”- contenente alcune rivisitazioni dei canti sociali frutto della collaborazione con De Gregori, nel 2002, fu un progetto che ricordò ancora una volta all’Italia intera lo spessore e la grandezza della musicista. In questa recensione dell’album “Antologia” (2006), pubblicata su Rockol, emerge un quadro dell’opera di Giovanna Marini che condividiamo.

