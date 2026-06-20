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Ad Irsina l’anteprima de “Il libro possibile”, con Crepet, Luxuria e Ferrarrio

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Ad Irsina, una Piazza Cattedrale gremita ha fatto da cornice all’anteprima del Festival del Libro Possibile. Dal palco gli interventi di Paolo Crepet, Vladimir Luxuria e Tiziana Ferrario che hanno catturato l’attenzione del pubblico e dato vita ad un momento di spessore intellettuale e sociale. “È stata una serata magica – dichiara il Sindaco di Irsina, Giuseppe Candela –. Irsina è orgogliosa di aver rappresentato la propria visione di come la cultura possa essere al servizio del borgo e dell’intero territorio. Essere inseriti nello stesso programma di destinazioni turistiche di rilievo internazionale come Polignano a Mare e Vieste, pur nelle evidenti differenze dimensionali e di flussi, alimenta in noi un sentimento di orgoglio ma anche di ambizione. La nostra sfida è proporre qualcosa di diverso, di specifico, di autentico e profondamente identitario, valorizzando il ruolo di Irsina come territorio cerniera tra Basilicata e Puglia». 

Il Primo Cittadino ha inoltre “espresso un sentito ringraziamento al Festival del Libro Possibile, all’APT Basilicata, alla direttrice Margherita Sarli, all’Assessora alla Cultura Maddalena Papangelo, al Consigliere Regionale Nicola Morea e a tutti coloro che, con il proprio lavoro e impegno, hanno contribuito alla perfetta riuscita di un evento che rappresenta un fondamentale tassello nel percorso di crescita culturale e turistica della città.”

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Vito Bubbico
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