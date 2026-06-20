Ad Irsina l’anteprima de “Il libro possibile”, con Crepet, Luxuria e Ferrarrio

Ad Irsina, una Piazza Cattedrale gremita ha fatto da cornice all’anteprima del Festival del Libro Possibile. Dal palco gli interventi di Paolo Crepet, Vladimir Luxuria e Tiziana Ferrario che hanno catturato l’attenzione del pubblico e dato vita ad un momento di spessore intellettuale e sociale. “È stata una serata magica – dichiara il Sindaco di Irsina, Giuseppe Candela –. Irsina è orgogliosa di aver rappresentato la propria visione di come la cultura possa essere al servizio del borgo e dell’intero territorio. Essere inseriti nello stesso programma di destinazioni turistiche di rilievo internazionale come Polignano a Mare e Vieste, pur nelle evidenti differenze dimensionali e di flussi, alimenta in noi un sentimento di orgoglio ma anche di ambizione. La nostra sfida è proporre qualcosa di diverso, di specifico, di autentico e profondamente identitario, valorizzando il ruolo di Irsina come territorio cerniera tra Basilicata e Puglia».

Il Primo Cittadino ha inoltre “espresso un sentito ringraziamento al Festival del Libro Possibile, all’APT Basilicata, alla direttrice Margherita Sarli, all’Assessora alla Cultura Maddalena Papangelo, al Consigliere Regionale Nicola Morea e a tutti coloro che, con il proprio lavoro e impegno, hanno contribuito alla perfetta riuscita di un evento che rappresenta un fondamentale tassello nel percorso di crescita culturale e turistica della città.”