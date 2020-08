“Da alcuni giorni è attivo, presso la Casa Comunale di Anzi, il Laboratorio di lettura e scrittura creativa sulla Costituzione Italiana, che si avvale della qualificata direzione di Caterina Gammaldi, insegnante in pensione già dirigente nazionale del CIDI (Centro d’Iniziativa Democratica degli Insegnanti) e già componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, e la preziosa collaborazione delle ragazze e dei ragazzi della locale associazione “AnimataMente”.

E’ quanto reso noto con un comunicato dell’amministrazione cittadina in cui si legge ancora che:

“Partecipano attivamente al laboratorio circa 15 bambini frequentanti la scuola primaria, oltre alla Madre Superiora Odette e a Suor Alice.

I lavori realizzati dal laboratorio saranno esposti domani, sabato 22 agosto 2020, alle ore 18,00, in Piazza Dante Alighieri di Anzi in occasione del convegno intitolato “Andiamo per la Via Maestra fra diritti e doveri“, incentrato sui valori della Costituzione ed al quale interverranno, oltre a Caterina Gammaldi, il Sindaco di Anzi Filomena Graziadei, il Presidente dell’Associazione Culturale “L’Alternativa” Giovanni Petruzzi e Domenico Gammaldi, anestesista rianimatore presso l’A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

Suddetto incontro porrà al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica i temi della salute, del lavoro e dell’istruzione fra diritti e doveri.”