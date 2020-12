Era nell’aria…Una comunicazione sulla pagina sociale del Comune e il sindaco di Altamura, Rosa Melodia, ha preannunciato ai concittadini le nuove ordinanze ammantate di rosso…che cercheranno di contenere, per quanto possibile, i rischi da contagio durante le festività natalizie. E la cosa, visti i rapporti che Altamura ha con altri centri della Murgia interessa di riflesso anche Matera, Gravina, per esempio. Provvedimenti a partire dal 16 dicembre che andranno avanti fino al 6 gennaio 2021 ai quali potrebbero sovrapporsi i decreti della presidenza del consiglio dei ministri. E nella comunicazione, della durata di oltre sette minuti, il primo cittadino – sintetizziamo alcune delle misure- fa riferimento al coprifuoco fissato per le 20.30 con chiusure dei negozi, ma con ristoranti, bar, pub e rosticcerie e similari che restano aperti fino alle 18.00 e possibilità di asporto alle 20.30, fermo restano le prerogative di consegna in continuità. Poi i divieti di assembramento dalle principali piazze cittadine da Piazza Duomo fino alle Mura Megalitiche. Nei giorni di vigilia 24,31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021 chiusura degli esercizi commerciali alle 14.00, ma con asporto bloccato a quell’ora. Per le scuole chiusura fino all’Epifania ma si va avanti con la didattica a distanza. Aperti,invece, gli asili e strutture socio educative. Disposizioni precise sullo svolgimento dei mercati e per la chiusura di parchi e giardini. E ha spiegato il perchè delle decisioni, dopo la riunione del Coc, e perchè non è possibile allentare le ”maglie” a causa del ricorrente rischio dei contagi. ” Si eviti – ha detto la sindaca Melodia- la organizzazione di grandi pranzi,incontri, assembramenti…perchè è doveroso salvaguardare la salute di anziani, bambini e di persone che seguono cure oncologiche. Invito alla cautela. E’ stato più volte annunciata una terza ondata dell’epidemia da covid 19, evitiamo che diventi più difficoltosa della prima”. Un appello al buon senso e al senso di responsabilità degli altamurani.