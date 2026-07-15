Ad Altamura sensi unici ”a tratti” tra via Matera e via Pietro Colletta

Quando il traffico diventa insopportabile e si concentra nelle stesse strade, in certi orari e per motivi diversi e allora è il caso di cambiare ”drasticamente” abitudini e regolamentare il flusso veicolare. Ed è quanto ha deciso di fare il Comune di Altamura, introducendo sensi unici ben definiti, e per alcuni tratti in via Matera nella parte alta prossima al centro storico(tra piazza Zanardelli e via Brescia ein via Pietro Colletta, nel tratto compreso fra via Trapani e via Sant’Agnese (provenienza piazza Zanardelli e senso di marcia verso periferia). Naturalmente occhio ai cartelli e alla Polizia locale, pronta a far rispettare l’ordinanza…



Comunicato.

Viabilità: in vigore sensi unici su tratti di via Matera e via Pietro Colletta

A partire da oggi, in esecuzione dell’ordinanza n. 572 del 28 agosto 2025 entra in vigore la nuova regolamentazione che prevede il senso unico di marcia:

– in via Matera, nel tratto tra piazza Zanardelli e via Brescia, con senso di marcia consentito in direzione centro;

– in via Pietro Colletta, nel tratto compreso fra via Trapani e via Sant’Agnese (provenienza piazza Zanardelli e senso di marcia verso periferia).

Sul posto è presente la Polizia locale per una verifica dei flussi di traffico in base alle nuove disposizioni.

Come già comunicato nei mesi scorsi, le modifiche si sono rese necessarie per esigenze di snellimento del traffico e di sicurezza stradale. In diverse fasce orarie della giornata via Matera è congestionata perché c’è il traffico diretto alle scuole, alle attività commerciali, ecc.; senza dimenticare altri fattori, quali la posizione centrale, la fermata di bus turistici e così via. Per questa ragione è necessario snellire il traffico. La nuova regolamentazione include anche un tratto di via Colletta per distribuire i flussi di veicoli. Di conseguenza è stata adeguata la disciplina stradale nelle vie traverse e vengono regolamentate la sosta e la fermata, sempre con l’obiettivo di snellire la circolazione.

Si tratta di un grande cambiamento di abitudini, inevitabilmente possono esserci disagi in questa fase iniziale. Come di consueto, si confida nella collaborazione di tutti, nella comprensione che la sicurezza stradale è prioritaria.

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco