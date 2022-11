Ad Aliano, la multinazionale Randstad sperimenta lavoro da remoto

Lavorare a centinaia di km dal proprio ufficio. Basta un pc e una buona connessione. I ritmi si rallentano e la produttività aumenta. E’ la nuova geografia del lavoro che sta facendo emergere nuove opportunità di sviluppo per imprese e territori, soprattutto quelli più marginali e affetti da calo demografico. Si chiama southworking: l’evoluzione dello smartworking di casa al Sud.

Un esempio virtuoso di southworking si sta sperimentando ad Aliano, in provincia di Matera. Qui Randstad, la multinazionale olandese che si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse umane, ha aperto una sede partendo dall’esigenza specifica di dipendenti e collaboratori che chiedevano di riavvicinarsi ai luoghi di origine.

Ma come si organizza, concretamente, il soutworking? E cosa significa, per le comunità locali sviluppare un contesto idoneo ad organizzare il lavoro da remoto? Risponde Marco Ceresa, Chief Executive Officer di Randtsad Italia in questo Podcast: Southworking: ad Aliano è già realtà – Basilicata in Podcast | Podcast su Spotify