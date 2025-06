Ad Alberobello, per il terzo anno consecutivo, il Comune riduce la tassa sui rifiuti

E chi lo dice che la TARI, una delle tasse locali più odiate dai cittadini, non sia possibile ridurla così come spesso viene promesso -specie in relazione alla introduzione della raccolta differenziata dei rifiuti- e poi puntualmente disatteso? Lo dimostra l’amministrazione cittadina del Comune di Alberobello in Puglia che, come da nota che pubblichiamo a seguire, pratica una riduzione della stessa per il terzo anno consecutivo. “Alberobello -si legge nel comunicato- si conferma un Comune attento e virtuoso. Nella seduta del Consiglio Comunale del 25 giugno 2025, sono state approvate le nuove tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti) per l’anno in corso. Per il terzo anno consecutivo, in controtendenza rispetto al trend nazionale, l’Amministrazione ha deciso di non applicare aumenta e, anzi, di introdurre un’ulteriore riduzione del tributo per le utenze domestiche. Le risorse utilizzate per calmare la TARI derivano anche dal progressivo incremento della tassa di soggiorno, aumentata dall’Amministrazione in due fasi – il 1° maggio 2023 e il 1° aprile 2024 – che è interamente a carico dei turisti. Tale scelta ha portato a un incremento delle entrate comunali e, grazie a una gestione oculata del bilancio, all’ottimizzazione della fiscalità locale, alla valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali e sociali, ha generato ricadute concrete e positive per l’intera comunità.”

“Dal nostro insediamento a oggi, le politiche in materia di TARI sono state attente e premianti. Infatti – spiega il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo – per il terzo anno consecutivo, in tempi di crisi globali e di rincari, la nostra Amministrazione è riuscita a garantire il maggior sgravio possibile per i contribuenti. Per i privati, ai provvedimenti dell’ARO di Alberobello si sommano le misure di TARI sociale, sia quelle comunali che nazionali. Per far ciò, anche abbiamo attinto dall’imposta di soggiorno, che a differenza del passato in cui era considerato ‘il peggiore dei mali’ si sta rivelando un’importante ‘fonte di finanziamento’ per alcune necessità della nostra città, ricordando che si tratta di un’imposta vincolata.” “Abbiamo voluto rafforzare il nostro impegno a favore dell’equità e della sostenibilità sociale – dichiara l’Assessora al Bilancio, Valeria Sabatelli -. La riduzione della TARI non è solo un segnale di attenzione verso i cittadini, ma una scelta politica ben precisa: quella di utilizzare risorse esistenti in modo funzionale, redistribuendole a favore delle famiglie, delle fasce più fragili e di chi dimostra senso civico. È frutto di un intenso lavoro che coniuga responsabilità amministrativa e visione sociale.”

Gli obiettivi della manovra TARI 2025

“Nel dettaglio, il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe TARI 2025 con l’intento di: Annullare l’aumento tariffario del PEF (Piano Economico Finanziario) 2025 per le utenze domestiche ;

Garantire lo sgravio della quota variabile per le attività commerciali site in via Monte Sabotino, a causa del prolungamento dei cantieri oltre i 6 mesi;

Annullare ogni incremento della TARI per le utenze domestiche riferite alle spese “fuori perimetro” ;

Garantire la riduzione del 50% della quota variabile per i nuclei familiari residenti al cui interno vi sia un componente con “grave disabilità” , senza limiti di reddito;

Confermare, anche per il 2025, l’esenzione al 100% per le famiglie che adotteranno cani randagi del Comune di Alberobello , secondo il Regolamento comunale vigente;

Confermare infine le riduzioni previste per coloro i quali utilizzano la compostara nell’agro di Alberobello come da Regolamento Comunale vigente. Scadenze di pagamento 2025: Il calendario dei versamenti per la TARI 2025 sarà il seguente: Prima rata: 30 settembre 2025; Seconda rata: 31 ottobre 2025; Terza data: 31 dicembre 2025; Quarta rata: 31 marzo 2026. Sarà possibile, in alternativa, effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025.”