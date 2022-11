Ad Agna strada asfaltata…ma compaiono le prime crepe

A segnalarlo l’onnipresente Antonio Serravezza,appena rientrato dalla via Emilia dove le massicciate resistono anche al passaggio dei trattori cingolati. Giusto un mese fa il doveroso plauso del manto di asfalto nel suo quartiere, ad Agna, lungo quel circuito della panoramica che costeggia la gravina e poi rientra nell’abitato. Ma, amara sorpresa, l’asfalto ha mostrato le prime crepe. Le cause? Vanno verificate. Contano i fatti e gli interventi di ripristino per evitare che in quel punto ci siano cedimenti o se ne verificano degli altri. Attendiamo avvio del cantiere.



Le osservazioni di Antonio Serravezza

Non può durare, per fortuna che non ci sono formazioni di ghiaccio. È questo il commento dei cittadini immediatamente dopo la riasfaltatura dell’anello di Agna- Le Piane avvenuta nell’ ottobre scorso, appena un mese fa. Già nella prima settimana lo strato bituminoso aveva cominciato a sfaldarsi, a sfarinarsi. Il fenomeno non si è arrestato, stanno infatti comparendo zone lise nelle quali si stanno formando piccole buche che fanno temere il loro progressivo ampliamento. I cittadini mugugnano e cercano di spiegarsi la situazione, di individuare le responsabilità facendo mille ipotesi e temono che ci sia stato uno spreco di denaro pubblico. Ci vuole un immediato sopralluogo dell’ufficio tecnico per rilevare come lo sgretolamento dell’asfalto interessi quella strada. A nostro avviso questo è dovuto a una cattiva qualità del bitume o al fatto che lo stesso non fosse caldo a sufficienza per essere compattato; tuttavia queste sono solo ipotesi che dovranno essere verificate da una perizia. L’ufficio tecnico comunale procederà alla contestazione dei lavori. Non vi sarà spreco di denaro pubblico in quanto i lavori dovrebbero essere coperti da una fideiussione che permetterà il rifacimento totale del lavoro, senza spesa per la collettività».