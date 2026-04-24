Ad Agna Le Piane si pedala a vuoto. A quando servizio Bike sharing?

Non la fanno troppo lunga i residenti che a Matera animano il comitato di quartiere di ”Agna Le Piane” che, ricordando presentazione e invito del servizio di noleggio di bici elettriche del 2025, lamentano che ad oggi le due ruote circolano e hanno spazi per la sosta dal Centro a Matera Nord dove arriva la tratta urbana delle Ferrovie Appulo Lucane. Quel servizio ad Agna Le Piane manca, viste le potenzialità della mobilità sostenibile per lavoro, diletto e turismo (si pensi all’anello che passa a ridosso della gravina dove sono la grotta dei Pipistrelli e il villaggio dell’Ofra). Servono risposte e un incontro a tre…Comune, Comitato e società nolo bici Vaimoo. Basta una pedalata…anche ad Agna Le piane per un ”operativo” sopralluogo tecnico.



Al Sindaco di Matera

All’Ass.re alla mobilità Fragasso

e p.c.

VAIMOO srl

Il servizio di bike sharing è stato avviato il 20 dicembre 2024 e gestito da VAIMOO, (fonte Web) su incarico delle Ferrovie Appulo Lucane, in collaborazione con Regione Basilicata e Comune di Matera e comprende un consistente numero di e-bike distribuite in 22 stazioni.

Il progetto è stato presentato pubblicamente durante una conferenza il 27 giugno 2025 presso Palazzo Malvinni-Malvezzi, con la partecipazione di istituzioni e stakeholder compreso il Comitato di quartiere Agna-Agna le Piane, invitato ufficialmente da chi organizzava l’evento. Il Comitato di Quartiere era stato formalmente invitato a partecipare alla suddetta conferenza del 2025, circostanza che aveva fatto ritenere imminente o comunque prevedibile un coinvolgimento concreto del quartiere nelle politiche di mobilità sostenibile cittadina.

Tuttavia, si evidenzia con rammarico che il quartiere Agna Le Piane risulta ad oggi escluso dalla rete delle stazioni e dalla fruizione diretta del servizio, nonostante si tratti di una zona densamente abitata e attivamente impegnata in iniziative ambientali e sociali e nonostante il Comitato stesso avesse inoltrato al Comune di Matera ,sin dal 1 maggio 2025 (atti prot. Comune di Matera num. .43848/2025) formale richiesta di avvio sperimentale del servizio in questione.

Si evidenzia altresì che il Comitato di Quartiere, già da diversi mesi, ha formalmente richiesto l’individuazione di postazioni di bike sharing a servizio dei quartieri, ricevendo in più occasioni rassicurazioni circa una imminente individuazione delle aree idonee. Tali rassicurazioni, tuttavia, non hanno trovato ad oggi alcun seguito nè formale né operativo.

Evidentemente il nostro essere “capitale del dialogo e della cultura”, non ha influito positivamente sulle scelte dell’Amministrazione o comunque non può trovare applicazione in materia amm.va….come purtroppo riscontrato in tante occasioni. Un’ennesima evidenza di come alle parole, non seguono poi i fatti . Peraltro la richiesta del Comitato, come spiegato nel giugno del 2025, non avrebbe inciso sui costi del progetto di bike sharing ( trasferimento di mezzi a parità di investimento eseguito + 3 piazzole esentate da pagamento tassa comunale).



Alla luce di quanto sopra, si chiede formalmente:

-di conoscere le motivazioni dell’esclusione del Quartiere Agna Le Piane dalla pianificazione del servizio;

-di valutare con urgenza l’installazione di una o più stazioni di bike sharing nel quartiere mediante trasferimento di parte dei mezzi allocati in altri punti della città;

-di attivare un confronto diretto con il Comitato di Quartiere, al fine di individuare soluzioni condivise ed efficaci.

Si ritiene opportuno evidenziare, altresì, che il quartiere Agna Le Piane vive da tempo una condizione di precarietà sotto molteplici punti di vista, con criticità diffuse anche in termini di servizi, manutenzione e decoro urbano. Persino interventi minimi, quali la cura o l’abbellimento di un’aiuola, che richiedono interlocuzioni con l’Amministrazione che, purtroppo, stentano a concretizzarsi, anche a causa della percepita distanza e scarsa presenza operativa dei dirigenti comunali sul territorio.

Tale situazione contribuisce ad accrescere un senso di abbandono tra i residenti e rende ancora più urgente un segnale concreto di attenzione, anche attraverso l’estensione di servizi innovativi e sostenibili come il bike sharing.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

COMITATO DI QUARTIERE “Agna-Agna Le Piane”

Via dello Scorpione n. 16 c.f. 93070360776 –

Mail: comitatoagnaagnalepiane@gmail.com

Pec: comitatoagnaagnalepiane@pec.basilicatanet.it

cell.: 329/2404547