martedì, 24 Febbraio , 2026
Cronaca

Ad Affari tuoi, Veronica da Atella (Potenza) vince 22 mila euro

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Una partita iniziata male, quella di questa sera ad Affari tuoi che si è trovata a giocare la concorrente lucana. Veronica di Atella (Potenza), di professione logopedista. Tra la prima e la seconda manche sono andati via i pacchi rossi più importanti. E così via via sino a pochi pacchia dalla fine, quando ha accettato di cambiare il proprio pescato all’inizio (n.2) con il n.4. Una scelta rivelatasi azzeccata considerato che nel suo c’erano solo 1 euro. E così Veronica, che in studio era accompagnata da una dei suoi 15 cugini, Mariangela è giunta alla fine con in palio il Pacco Nero e un blu. E così quando gli vengono offerti 22 mila euro, decide saggiamente di accettare, pur essendo chiaro che lei aveva il “pacco nero” il cui contenuto è ignoto anche al “dottore”. Infatti, nel suo “pacco nero” c’erano solo 200 euro.

Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
