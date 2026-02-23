Ad Affari tuoi, Veronica da Atella (Potenza) vince 22 mila euro

Una partita iniziata male, quella di questa sera ad Affari tuoi che si è trovata a giocare la concorrente lucana. Veronica di Atella (Potenza), di professione logopedista. Tra la prima e la seconda manche sono andati via i pacchi rossi più importanti. E così via via sino a pochi pacchia dalla fine, quando ha accettato di cambiare il proprio pescato all’inizio (n.2) con il n.4. Una scelta rivelatasi azzeccata considerato che nel suo c’erano solo 1 euro. E così Veronica, che in studio era accompagnata da una dei suoi 15 cugini, Mariangela è giunta alla fine con in palio il Pacco Nero e un blu. E così quando gli vengono offerti 22 mila euro, decide saggiamente di accettare, pur essendo chiaro che lei aveva il “pacco nero” il cui contenuto è ignoto anche al “dottore”. Infatti, nel suo “pacco nero” c’erano solo 200 euro.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.