Ad Affari tuoi, Teresa da Matera accetta 7 mila euro…ma ne aveva 50 mila!

Dopo aver fatto la pacchista per trenta puntate, questa sera è toccato a lei -la materana Teresa- giocarsi l’occasione di tornare a casa con un bel pacco rosso da “Affari tuoi”, il programma in onda ogni sera su RaiUno condotto da Amadeus. Ma dopo aver fatto una scelta giusta, quella di accettare il “cambio” del pacco avuto in sorte (il n.14 in cui c’erano solo 200 euro) con il n.7, a fine partita ha ceduto alla “paura” di tornare a casa senza soldi…ed ha accettato l’offerta del “dottore” di 7.000 euro….per poi scoprire, però, che proprio in quello che era andato a scegliere c’erano ben 50 mila euro. Peccato. Ancora una volta i concorrenti della provincia di Matera non riescono a cogliere una bella vincita in questa trasmissione. Teresa era accompagnata dal compagno Francesco che, in verità, ha spinto fino alla fine affinchè la partita fosse condotta fino in fondo…ma non era lui il titolare del gioco. E non ha potuto fare altro che constatare che aveva ragione. Magra consolazione. In verità, la serata era partita male. Già nel primo gruppo di tiri, infatti, è andato via il pacco n.13 contenente 200 mila euro. E nel secondo si sono volatizzati anche quello da 75 mila e da 300 mila. Dulcis in fundo, nel terzo blocco, anche quello da 100 mila. Erano rimasti, quindi, solo quei 50 mila……che -ironia della sorte- erano proprio nel suo pacco. Un pacco a cui ha rinunciato, come dicevamo, per 7 mila euro, dopo aver rifiutato offerte -nel corso della trasmissione- per 32 mila e poi per due volte 16 mila euro. Ma doveva andare così. E’ un gioco e va preso come tale….Come consolazione per Francesco rimane il non dover scoprire cosa avrebbe fatto la sua Teresa considerato che, prima della trasmissione (come hanno rivelato loro stessi) gli aveva detto: “Se vinco o ti lascio o ti sposo“.

