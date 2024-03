Ad Affari tuoi, Stefania da Calciano accetta 30 mila euro, ma ne aveva 100 mila

Dela serie quando la fortuna ti insegue e tu fai di tutto per evitarla. Deve essere stata questa la sensazione della concorrente lucana, Stefania di Calciano (Matera), che dopo aver atteso per trentacinque puntate ha giocato in quella di questa sera di Affari tuoi, il programma dei “pacchi” condotto da Amadeus sulla rete ammiraglia della Rai. E’ vero, alla fine della tenzone con il misterioso “dottore” non è tornata a casa a mani vuote, ma con 30 mila euro. Ma la sorte, nel pacco iniziale (il n.7) gliene aveva assegnati 100 mila. Pacco che ha deciso di cambiare con il 14 che si è portato sino alla fine. La partita era iniziata male con l’uscita nei primi tiri di 300 mila e 200 mila euro, ma poi si è andata assestando. E quando si è giunti alla fine, con due pacchi agli antipodi : un blu di 200 euro e un rosso da 75 mila euro, Stefania (che lavora in farmacia a Stigliano e Garaguso), che era accompagnata in questa avventura dal marito Davide (infermiere in un pronto soccorso), non se l’è sentita di rischiare ed ha accettato l’offerta di 30 mila euro. Ma deve essere stato amaro scoprire che la fortuna non l’aveva abbandonata nemmeno dopo che aveva deciso una prima volta di scacciarla. Infatti, nel suo nuovo pacco, il 14, c’erano ben 75 mila euro. Peccato, poteva andare meglio.

