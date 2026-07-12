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Cronaca

Ad Affari tuoi, Serena di Tursi torna casa con soli 6.000 euro di Gennarino

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, su RaiUno, è stato il turno della concorrente della Basilicata Serena Bascetta di Tursi (Matera) che, al termine di una partita in cui è rimasto in palio un pacco blu da 200 euro e un rosso da 50 mila euro, ha deciso di accettare quel cambio propostogli dal “dottore”. Ha lasciato il suo pacco n.16 e preso il n.17…..ma quando lo ha aperto ha scoperto di aver lasciato andare via i 50 mila euro ed è tornata così a casa con il premio di consolazione di 6.000 euro del jackpot di Gennarino + 200 euro del pacco blu ha scelto di prendere nell’ultimo cambio. Serena che in studio è stata accompagnata dalla sorella Giovanna, ha mancato inizialmente anche la serie di tre pacchi blu che gli avrebbe consentito di vincere un’auto.

 

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
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