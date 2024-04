Ad Affari Tuoi, Rocco da Possidente accetta 25 mila euro, ne aveva 100 mila nel pacco

Era il pacco n.14, il giorno di San Valentino, il giorno in cui Rocco da Possidente (Potenza) e sua moglie Anna si erano conosciuti. Era il pacco che Anna aveva scelto, accettando il cambio offerto dal “dottore“, con quello avuto in sorte (il n.8 che conteneva solo 100 euro). Ed aveva scelto bene perchè conteneva 100 mila euro. Ma quando la partita è arrivata alla stretta finale dei tre ultimi pacchi, con in gioco uno blu da 10 euro, uno rosso da 10.000 euro e il rosso da 100 mila euro, Rocco non se l’è sentita di portarlo fino in fondo. Ha così accettato l’offerta di 25 mila euro offerti dal dottore. Una scelta saggia, per carità, di fronte ad un 33,33% di probabilità di vincere la posta più alta. Ma la sorte era dalla sua parte e così la doppia beffa finale. Infatti, continuando la partita, come da copione, è subito uscito il pacco blu di 10 euro, ritrovandosi così con due rossi, a fronte dei quali, il dottore gli comunica che gli avrebbe offerto ben 55 mila euro. E poi la beffa finale di scoprire di avere quei 100 mila euro. Che poi sarebbe stato un esito ottimale a fronte di una partita iniziata malissimo. Alla prima tornata, infatti, sono andati via subito i pacchi con 75 mila euro, 200 mila e 50 mila. A quella successiva se ne va anche quello che fa più gola: 300 mila. Peccato, poteva andare meglio a Rocco, juventino, e barista a Potenza che comunque -questa sera- non torna a casa a mani vuote, dopo aver partecipato per 17 puntate al programma Affari Tuoi che va in onda su RaiUno ed è condotto da Amadeus.

