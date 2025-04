Ad Affari tuoi, partita sfortunata per Noemi di Carbone (Pz)

Questa sera, nella puntata di Affari tuoi, il programma di Rai Uno condotto da Stefano De Martino è stata la volta della giovanissima lucana Noemi Castronuovo di Carbone (Potenza). Dopo 20 puntate, però, la sua esperienza è finita nel peggiore dei modi. Dopo aver bruciato tutti i migliori pacchi rossi, quando ne erano rimasti 4 , tra cui c’era ancora quello da 100 mila euro, Noemi accetta il cambio proposto dal “professore”. E fa bene perchè, lascia il suo con il n.13 e lo cambia con il 3. Lo apre, ovviamente, subito e scopre che dentro a quello che gli era capitato in sorte c’era la salsiccia “pezzente”. Riceve subito una offerta di 25 mila euro che meritava di essere forse apprezzata con più attenzione. Invece la si è rifiutata, sperando nel colpaccio da 100 mila euro. Un sogno infranto rapidamente, perchè i 100 mila euro risultano essere nel pacco che sceglie subito dopo (il n.2). A fronte della residua scelta finale tra un blù di zero euro e un altro di 10 mila euro, Noemi e il fidanzato Armando che l’accompagnava, decidono di tentare la sorte alla regione fortunata. Ma non era evidentemente la serata giusta, perchè anche in questo caso non è andata bene. La regione fortunata era la Sardegna, mentre loro avevano scelto la Puglia. Peccato. Perchè sembra che sarebbe tornato utile un aiuto a questa giovane coppia.

