Ad Affari tuoi, partita sfortunata per Anna da Grottole

E’ stata davvero sfortunata per Anna da Grottole, la partita che finalmente gli è toccato di giocare ad Affari tuoi, il programma di RaiUno condotto da Amadeus, questo venerdì sera, dopo aver atteso ben 22 puntate. Infatti, ha subito estratto sei pacchi rossi di seguito, mai successo, un vero record per la trasmissione: 20 mila, 300 mila, 50 mila, 75 mila, 100 mila e 15 mila. E dopo l’offerta di un cambio da parte del “dottore”, Anna -che era accompagnata dalla sorella Agnese- ha deciso di cambiare il proprio pacco n.16 con il n.1, ha proceduto alla apertura di altri sei pacchi, tra cui anche il suo appena cambiato. E dopo una iniziale sequenza di tre pacchi blù, ecco andare via anche i 200 mila e 10 mila contenuti proprio nel suo ex pacco n.16. Insomma, dopo solo venti minuti sono rimasti in palio solo due pacchi rossi (5.000 e 30.000) per non andare via a mani vuote. Davvero una “scarogna”, come si dice da queste parti. E in modo alquanto perfido, a fronte di una offerta di soli 4.300 euro, il “dottore” stabilisce un altro blocco di sei pacchi da aprire. Praticamente un portare rapidamente la puntata al rush finale. Ovviamente, la concorrente, decide di rifiutare e proseguire. Ma la pessima scia iniziale non è finita…..ed ecco materializzarsi anche un altro dei due residui pacchi rossi: quello da 5 mila, lasciando comunque una speranza finale affidata all’ultimo rosso sopravvissuto: quello da 30 mila euro. A questo punto viene offerto un nuovo “cambio” che Anna e la sorella decidono di rifiutare. Ma la scelta si rivelerà essere stata ancora sfortunata. Infatti, nel pacco n.1 che hanno deciso di tenere c’erano solo 5 euro. E così una partita iniziata male e finita malissimo. E pensare che nella puntata della sera precedente il concorrente genovese ha portato a casa ben 200 mila euro. Ma è il gioco bellezza. E vedremo se andrà meglio al/la prossimo/prossima lucano/a che subentrerà al posto di Anna.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.