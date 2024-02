Ad “Affari tuoi” la potentina Lea porta a casa 50 mila euro

Era partita malissimo la partita di Lea di Potenza a cui è toccato giocare questa sera nella puntata di “Affari tuoi” su RaiUno, come sempre condotta da Amadeus. Infatti nei primi sei tiri sono andati via, uno dopo l’altro, i pacchi più ricchi: 100 mila 200 mila e 300 mila. Ma dopo aver rifiutato un’offerta del “dottore” di 16 mila euro, ha fatto seguito una serie di tiri segnati dal blù, compreso una “verifica dei propri anni di matrimonio“…affidata al contenuto del pacco 16, per fortuna anch’esso blù. Quindi il rifiuto di una nuova offerta di 19 mila euro, a cu sono seguiti due pacchi rossi….30 mila e 15 mila euro. Ma ancora una volta Lea, che era accompagnata dal marito Franco, ha rifiutato l’ulteriore maggiore offerta di 23 mila euro…a fronte di un unico tiro da effettuare. Scelta del pacco da aprire di cui si è incaricato il marito che ha azzeccato un bel blù da 50 euro. Quindi a fronte della proposta di un cambio Lea ha rifiutato e, nei due tiri che era chiamata ad effettuare, ha beccato un rosso bello e pesante (75 mila euro) e un blù (500 euro). Conquistando così un finale tranquillissimo con due pacchi rossi: quello da 20 mila e l’altro da 50 mila. Ma dove erano i 50 mila nel suo (il 10) o nell’altro (il 13)? E quì l’intuizione ha giocato la parte determinante della serata. Lea ha chiesto il cambio perchè convinta che i 50 mila fossero nel pacco numero 13, rifiutando la possibilità di ottenere un’offerta che poteva essere magari di 25/30 mila euro…sicuri.

Quindi si è andata a prendere quel pacco n.13……e nel momento in cui lo ha aperto c’erano proprio i 50 mila euro, come da lei immaginato. Lea è stata in trasmissione solo sette puntate, oltre quella di questa sera…ed ha chiuso in bellezza una partita che era partita malissimo. Bene, brava.