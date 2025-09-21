Ad Affari tuoi, il lucano, Alessandro da Forenza vince 25 mila euro e per la simpatia

Questa sera ad Affari tuoi, il programma di RaiUno condotto da Stefano De Martino, è toccato dopo una ventina di puntate al “pacchista” lucano Alessandro Labriola di Forenza (Potenza) detto “Linguini“. Diciamo subito che al di là della somma portata a casa, Alessandro, di professione cuoco, che in studio era accompagnato dalla fidanzata Marta, fotografa, ha vinto per la simpatia e la sua genuinità. Dopo una partita in cui piano piano sono andati via tutti i pacchi rossi era rimasto con il suo 18, pescato all’inizio e da cui non si è voluto separare rifiutando il cambio offertogli dal dottore, e con il 17 come antagonista. In palio c’erano il “campanaccio” e il “pacco nero”, quest’ultimo la novità di questa edizione il cui contenuto è ignoto anche al “dottore” il quale gioca quindi al buio come il concorrente. Alla domanda di quanto pensasse che vi fosse nel pacco nero, Alessandro ha risposto 50 mila euro. Quindi il dottore gli ha offerto (tra 0 euro del campanaccio e gli ipotetici 50 mila euro del pacco nero) la metà: 25 mila euro. Proposta che il concorrente ha pensato di accettare a fronte dell’ipotesi di andare via con un pugno di mosche. Ironia della sorte, quel pacco nero, che era proprio nel suo 18, era proprio di 50 mila euro. Pazienza. E speriamo che al/alla prossimo/a lucano/a che prenderà il suo posto da domani in trasmissione gli possa alla fine andare meglio.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.