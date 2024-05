Ad Affari tuoi Ezia di Matera, accetta 25 mila euro, ma ne aveva 75.000.

Era cominciata malissimo giocata ad partita ad Affari tuoi, nella puntata di questa sera, da Ezia di Matera…ma poteva finire benissimo. E’ invece finita benino. Infatti, Ezia -che era accompagnata dal fidanzato Raffaello- pur essendo convinta di avere nel proprio pacco n.4 75 mila euro, non ha voluto rischiare ed ha accettato l’ultima offerta avanzata dal “dottore” di 25 mila euro. Certo non è tornata a casa a mani vuote (il terrore di ogni concorrente), ma l’amaro in bocca per non aver portato via la posta intera che la sorte gli aveva assegnato, sicuramente gli rimarrà per un poco.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.