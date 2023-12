“Ad Affari tuoi”, Enza da Grassano, vince 33mila euro

Ha avuto il buon senso di fermarsi un’attimo prima. Di non cedere alla tentazione del “o tutto o niente“, la concorrente lucana di questa sera del programma di RaiUno “Affari tuoi“, condotto da Amadeus. E così Enza da Grassano, accompagnata dal figlio Gioele, ha evitato di tornare a casa a mani vuote. Ha, infatti, accettato “l’offerta” di 33 mila euro, fattagli dal “dottore“, evitando di ritrovarsi con i soli 100 euro contenuti nel suo pacco, il numero 7. Nonostante fosse un pacco frutto persino di una seconda scelta, avendo accettato una delle tante proposte di “cambio” che gli sono state offerte durante la serata, dal mefistofelico “dottore“. Un cambio che non aveva migliorato la sua sorte perchè anche il pacco scelto a caso ad inizio della trasmissione, il 14, era un “blù” contenente soli 200 euro. Insomma, diciamo che la sorte non era dalla parte della concorrente lucana. Per cui è servito il suo guizzo finale di buonsenso, non cedendo nemmeno al desiderio del figlio di proseguire, ad evitare di essere travolta da questa sfiga serale, e tornare a casa con un pugno di mosche. La partita era, infatti, iniziata malissimo. Nella prima tornata di apertura dei pacchi sono subito andati via 75 mila e 100 mila euro. E poi, ancora, al secondo giro via anche i 300 mila euro. Insomma, se -come si dice- la giornata si vede dal mattino, non ci si poteva aspettare che andasse meglio il finale. Verso cui, comunque, ad un certo punto si è proceduto con la speranza di vincere 200 mila euro che è rimasta accesa sino a quel “tiro” per cui l’offerta è giunta ai 33 mila euro, prima del rash finale con i due pacchi rimanenti. Certo, in questi casi, la tentazione è forte e spinge verso il red rationem per fare il colpaccio. Ed è difficile non cedervi. Col senno del poi, bene ha fatto Enza, scegliendo il “pochi, maledetti e subito“, che poi tanto pochi non sono in quanto per tanti sono molto di più di un anno di lavoro. Magari ora mamma e figlio tornando a casa potranno canticchiare sorridendo il “chi si accontenta gode…” di Ligabue, contenti di non essere tornati a mani vuote come invece è capitato al precedente concorrente lucano di Lavello il 21 novembre scorso (https://giornalemio.it/cronaca/partita-sfortunata-per-alberto-da-lavello-ad-affari-tuoi-zero-euro/). Anche se, ancora prima, il 10 ottobre, Chiara da Venosa accettò 42 mila euro…e ne aveva 100 mila nel pacco (https://giornalemio.it/cronaca/chiara-da-venosa-ad-affari-tuoi-accetta-42-000-euro-nel-pacco-ne-aveva-100-mila/). Ma ad ognuno la sua partita.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.