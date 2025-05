Ad Affari tuoi, Anita da Potenza porta a casa 30 mila euro

Aveva tenuto il pacco (n.9) avuto in sorte all’inizio, sino all’ultimo tiro, quando ha accettato “il cambio” scegliendo il n.6. Ma poi messa di fronte ad una offerta finale di 30 mila euro e a fronte di una forbice tra un pacco da 5.000 e un altro da 75.000, Anita da Potenza ha deciso di accettare, l’ennesima volta che gli venivano offerti 30 mila euro dal “dottore”. Ed ha fatto benissimo perchè se nel pacco n.9 c’erano 500 euro, nel n.6 che aveva scelto la seconda volta c’erano 5 mila euro. E’ finita dunque bene questa sera ad Affari tuoi, il programma su RaiUno, per la “pacchista” lucana che era accompagnata in studio dal fidanzato (si sposeranno il 6 luglio prossimo) Ciro. Nella prima manche di sei tiri, a parte il pacco da 300 mila euro e quello da 30 mila, aveva beccato tutti pacchi blu e tra essi quello con “il peperone crusco” e l’altro con “Gennarino”, il simpatico cagnolino oramai nuovo protagonista di questa edizione del programma condotto da Stefano De Martino. Quindi ha poi tre volte rifiutato l’offerta da 30 mila euro ed una volta quella da 37 mila, ma gli altri rossi più importanti (100 mila, 200 mila, 50 mila, 30 mila…) sono via via andati via. Sino all’epilogo finale con la saggia accettazione di quella offerta ripetuta più volte come un mantra e che poteva trarre in inganno facendo pensare di avere i 75 mila nel proprio pacco. Bene. Da domani toccherà ad un/una alto/a lucano/a prendere il suo posto nella trasmissione.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.