Ad Affari tuoi, ancora una puntata sfortunata per la lucana Sonia da Picerno

Ad Affari tuoi è andata in scena una nuova puntata sfortunata per i “pacchisti” lucani, anzi “le” pacchiste, considerato che sono ambedue donne le ultime concorrenti che sono giunte alla roulette finale della “regione fortunata”, senza però indovinare quelle che potevano assegnare i due premi da 100 mila o 50 mila euro. Questa sera, a nulla è servito a Sonia Figliuolo (osteopata) di Picerno (Potenza) l’essere supportata, oltre che dal marito Francesco che l’ha accompagnata in studio, anche dalla “nonna Maria” che è rimasta in collegamento sino alla fine della puntata. Porterà a casa il bel ricordo della esperienza e nulla più. Speriamo vada meglio a chi, dalla puntata di domani, prenderà il suo posto.

Anche la precedente concorrente lucana – Marilina da Montescaglioso- infatti, come dicevamo, il 25 novembre scorso giunse allo stesso epilogo.