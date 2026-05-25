Ad Accettura scelta la continuità: Sindaco Pietro Varvarito (Vespe, sindaco uscente più votato)

Gli elettori di Accettura (MT) hanno scelto la continuità amministrativa, assegnando la vittoria alla lista “Destinazione Accettura“, in cui era candidato il sindaco uscente Alfonso Vespe che risulta essere il consigliere più votato con 217 preferenze, ed eletto nuovo primo cittadino Pietro Varvarito, con 841 voti e il 69,73%. Varvarito (42 anni) era infatti assessore della amministrazione uscente. Oltre ad Alfonso Vespe, dovrebbero essere stati eletti (il condizionale è d’obbligo non essendoci ancora l’ufficialità dei dati) anche: Antonello Labbate (127 preferenze), Giuseppe Pellegrino (101), Sara Colucci (83), Marika Loscalzo (65), Anna Volpe (58) e Donato Defina (38); con un solo voto in meno, Carmela Onorati risulta essere la prima dei non eletti della maggioranza. Sconfitto, con 365 voti e il 30,27%, lo sfidante candidato sindaco Giuliano Barbarito a capo della Lista “Uniti per cambiare”, che entra comunque in Consiglio comunale, mentre gli altri due consiglieri dell’opposizione, risulterebbero essere: Giuliano Marino (69 preferenze) e Vito Mingalone (62). Un corteo festante si è snodato lungo le vie del paese che si sta approntando alla ricorrenza del Maggio, rinviata proprio per concomitanza con il turno elettorale al periodo 6/9 giugno.

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