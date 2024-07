Acquazzone a Matera, con caduta alberi e allagamenti. Interventi dei vigili del Fuoco

Per i vigili del Fuoco, in lutto per la perdita di Giuseppe e Nicola, deceduti durante un incendio verificatosi il 17 luglio scorso in agro di Nova Siri ( Matera) gli interventi non si fermano mai. E così è stato per il violento acquazzone, accompagnato da un forte vento, che si è abbattuto sulla Città dei Sassi intorno alle 17.00. Numerosi gli interventi per caduta alberi in città, citiamo Largo De Gasperi e via Nazionale, e per allagamento con il consueto laghetto e le auto in panne in via Cererie, davanti all’ex pastificio Padula Barilla. Soccorso effettuato.





Ma il problema da un ventennio buono resta. C’è sempre un progetto da cantierizzare… Acqua a cascate anche nel Sasso Caveoso, in via Buozzi, ma con quella pendenza c’è poco da fare. Una pacchia, come accade da sempre, per le visualizzazioni social.