Acqua. Nessun problema a Matera per il ponte di Pasqua. Ma…

…Acquedotto lucano continua a lavorare per riparare il tronco interrato in contrada Trasano (come accaduto una settimana ma fa, ma sulla condotta aerea) e con un vertice in Municipio, come riportato nella pagina social di Al, per coordinare le attività. Cittadini, comunque, in apprensione dalla serata della vigilia di Pasqua per provvedere alle scorte e questo avrebbe causato un calo di pressione nella rete con in passaparola che l'acqua sarebbe stata staccata. E, magari, una comunicazione preventiva – arrivata comunque in tarda serata- avrebbe rassicurato cittadini e operatori economici evitando la corsa a riempire taniche, secchi e via elencando. Un fatto psicologico difficile da contrastare, nemmeno con gli stringati sms che arrivano su quanti hanno attivato quella funzione sui telefonini. Abbiamo ricevuto vari commenti tra la prudenza e l'allarmismo, ma tutti concordi che il monitoraggio di una rete vetusta va fatto investendo per tempo nel suo rifacimento e trovando ( è questo è il punto) le risorse necessarie per programmare gli interventi. Matera è città turistica e il problema va risolto.Certo non mancano i pessimisti e occorre fare gli scongiuri. C'è chi scommette sul ''non c'è due senza tre…'' . Dopo Pasqua e Pasquetta? Speriamo di no, ma i guasti improvvisi non guardano ai ponti festivi. Si rompono e rompono…la tranquilla vita dei cittadini e dei tecnici di Al che devono impegnarsi tutta la notte.E a Pasqua alcuni hanno pensato bene di fare gli auguri a tecnici e operai portano sul cantiere caffè e dolci. E’ la Matera solidale che viene fuori nei momenti difficili. E mentre proseguono i lavori di riparazione della condotta in località Trasano, Acquedotto Lucano invita i cittadini materani ad utilizzare l’acqua disponibile con parsimonia e con la massima attenzione. Ciò, al fine di garantire il più possibile la durata della riserva idrica del serbatoio principale di Jazzo Gattini.



Dalla pagina FB di Acquedotto Lucano

Durante tutta la notte, in contrada Trasano si è lavorato ininterrottamente per arrivare al tubo interrato che ha subito il guasto: come si vede in foto, si è aperta una falla nel cemento armato.

I lavori proseguono con il taglio della tubazione danneggiata che sarà sostituita con l’installazione di un nuovo tubo di acciaio inox della lunghezza di 10 metri.

Nel corso della mattinata (e come già avvenuto ieri) non sono previste sospensioni dell’erogazione idrica.

Questa mattina si terrà una riunione tra Acquedotto Lucano, Comune di Matera e protezione civile per coordinare le attività.

Si continua a scavare e a lavorare ad oltranza per ripristinare la condotta interrata in contrada Trasano.

Nel frattempo, l’erogazione nell’abitato di Matera non è stata sospesa e l’acqua continua ad essere erogata regolarmente.

Le interruzioni lamentate dai cittadini in alcune zone della città sono state determinate da cali di pressione o riduzione di portata per l’eccessivo prelievo di acqua.

L’erogazione è stata sospesa soltanto nell’area prossima al guasto: contrada Ferretti la Bruna, contrada Trasano, contrada Alvino, SS7 e frontisti.

