E’ bastata ancora un poco di pioggia come quella di oggi, nulla di eccezionale c’è stato di peggio, per vedere pezzi di viabilità e non della Città dei sassi diventare una piccola Venezia con tanto di acqua alta a creare non pochi problemi al traffico e ai fabbricati che spesso si allagano.

Sulla rete non sono mancate le immediate documentazioni fotografiche di rito.

Come questa foto di Silvia Martina con la ironica didascalia “Se Piccianello avesse il mare, sarebbe una piccola Bari” con relativo invito ad un tuffo gratis. Cosa che puntualmente si ripete nello stesso posto….



….o questa postata in rete da Pasquale Colacicco e relativa ad un sottopasso,

oppure questo video postato da Paolo Irene sull’allagamento di attività in centro….

Insomma, c’è un problema grande come una casa, per responsabilità non ascrivibili al momento a quest’ultima amministrazione, ma che la stessa deve mettere in agenda con urgenza, perché va risolto.

Ovvero studiare e realizzare una più efficace canalizzazione delle acque piovane all’interno della città. Per fare in modo che si disperdano gradualmente ed evitare che le strade diventino fiumi in piena che travolgono tutto o enormi stagni.

Partendo magari da quei posti già noti e dove la situazione diventa particolarmente grave. Bisogna farlo in fretta, perchè non basterà pulire (ammesso che lo si faccia con puntualità e spesso) le caditoie attuali.