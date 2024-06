Acqua a singhiozzo a Borgo Picciano B. Rete da riqualificare

”Non sono cittadini di serie B” e hanno diritto a una fornitura continua di acqua, soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva. A chiederlo i residenti del borgo Materano, come ci segnala Antonia De Luca, preoccupata per il ripetersi del disagio delle periodiche interruzioni della erogazione di acqua potabile. Rete vetusta? Il problema va risolto e in tempi brevi, spiegando alla popolazione cosa sta accadendo e come e quando si intende intervenire.Nel frattempo ci si affida alla protezione di San Benedetto e della Madonna venerati nel vicino Santuario d Picciano.



LA SEGNALAZIONE

Gli abitanti del Borgo Picciano B di Matera lamentano il disagio provocato dall’ interruzione del servizio idrico.

Negli ultimi mesi sta capitando quasi una volta a settimana, lasciando le famiglie per intere giornate senza acqua.

Probabilmente la rottura è dovuta all’ impianto ormai usurato con diverse falle che causano perdite nei terreni, nonché inquinamento delle acque che non sono più potabili al 100%.

Si chiede un intervento risolutivo del problema perché i residenti del Borgo non sono cittadini di serie B, ma pagano le tasse e le bollette come i concittadini che vivono in città.

Non posso essere penalizzati solo perché hanno scelto di vivere in un contesto naturalistico e in un borgo storico, che andrebbe solo valorizzato.