Acito: ”Sciagurati! Non bruciate le stoppie. Uccidete la natura…

…e create tanti pericoli con incendi che raggiungono i bordi delle strade e sono spesso causa di incendi, a causa della acre e corposa colonna di fumo che rende difficile la visibilità. A ribadirlo con un video, https://www.facebook.com/share/r/1AGnVwBQcs/, che sta facendo il giro del web è ‘zio’ Pio Acito, veterano dell’ambientalismo materano e che non ha peli sulla lingua nel denunciare situazioni e quanti violentano la natura: dal nucleare ai rifiuti alle attività antincendio, a progetti devastanti a Murgia Timone con i progetti di Matera 2019,fino alla bruciatura delle stoppie. E quel grido ”Pezzi di…” rivolto a quegli agricoltori, che continuano a bruciare le stoppie dopo il raccolto del grano” la dicono tutta su una abitudine dura a morire, pur essendoci inviti e divieti a non appiccare incendi di quel tipo. Eppure ci sono alternative non devastanti che prevedono il riutilizzo della materia organica, con l’impiego di pratiche agronomiche sostenibili.



”Un triste spettacolo nel 2026… commenta Acito, che elenca tutti i danni procurati dalle fiamme alla natura. Sono persone cattive. Questi vogliono oscurare il sole e lo uccidono”. I campi segnati dagli incendi e gli incidenti procurati da quelle pratiche, anche all’ingresso di Matera purtroppo, dovrebbero indurre quanti hanno fretta di arare a riflettere. E le associazioni di categoria , le istituzioni a sensibilizzare e a far rispettare norme e divieti. Del resto ci sono i satelliti per farlo, laddove non arriva l’uomo. Ci fornite i dati di questa attività di controllo? Gli incendi da bruciature delle stoppie sono ovunque…

