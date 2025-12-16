Questa mattina il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti -si legge in una nota- “ha accolto, nel Palazzo Municipale, l’Ambasciatore di Norvegia in Italia Tord Tukun. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, confermando la volontà di rafforzare il dialogo istituzionale tra la Città di Matera e il Paese scandinavo. Nel corso del colloquio sono stati affrontati temi di grande attualità e interesse comune, tra cui tecnologia e innovazione, sviluppo industriale e turismo, oltre alla possibilità di avviare futuri scambi e collaborazioni in ambito economico, culturale e istituzionale.” “È stato un confronto molto positivo e stimolante. Matera è una città aperta al dialogo internazionale e alle buone pratiche legate all’innovazione, allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio – ha affermato il primo cittadino -. Con l’Ambasciatore di Norvegia abbiamo condiviso l’interesse a costruire possibili percorsi di collaborazione futura, che possano tradursi in opportunità concrete per la nostra comunità, in particolare nei settori della tecnologia, dell’industria e del turismo. L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per questa visita istituzionale, a cui ha partecipato anche il Console di Bari Carlo Capone, auspicando che questo incontro possa rappresentare un primo passo verso rapporti sempre più stretti e proficui.”

