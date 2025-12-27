Accolto al Comune il giovanissimo campione materano di surf Mattia Annese

Il Sindaco Antonio Nicoletti e l’Assessore allo Sport Giuliano Paterino accolgono il giovane campione di surf Mattia Annese a cui l’Amministrazione Comunale ha inteso attribuire un riconoscimento speciale quale precoce talento del territorio. “A soli dieci anni, -si legge i nuna nota- Mattia ha portato i colori di Matera ai vertici nazionali, conquistando un prestigioso secondo posto di tappa e terzo posto nel Campionato Nazionale Juniores Under 12 di Surf.” “Animati dallo spirito di accoglienza che caratterizza queste giornate, abbiamo avuto il piacere di festeggiare in città Mattia”, dichiara il Sindaco Nicoletti. “Abbiamo approfittato della sua presenza a Matera per testimoniare come l’intera comunità sportiva locale segua con orgoglio i suoi successi e faccia il tifo per lui, anche a distanza”, ha aggiunto l’assessore allo Sport Paterino. “Il risultato ottenuto da Annese non rappresenta solo un traguardo sportivo d’eccellenza, ma assume un valore simbolico per il legame profondo che unisce la città ai suoi figli, ovunque essi risiedano o pratichino le proprie discipline.

L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ribadire l’impegno nella valorizzazione dei talenti locali, sportivi e professionali, che contribuiscono a dare lustro all’immagine di Matera in Italia e nel mondo. A Mattia auguriamo di restare sempre sulla cresta dell’onda e di conquistare nuovi e ambiziosi traguardi”, ha concluso l’Assessore Paterino. “Il suo impegno, la sua passione e la sua dedizione sono un esempio virtuoso per tutti i nostri giovani atleti”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.